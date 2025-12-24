Aktion Weihnachten 2025/26: Stuttgarts schönste Weihnachtsgeschichte

Die Benefizaktion unserer Zeitung lenkt den Blick auf hilfsbedürftige Menschen in Stuttgart und der Region – Menschen, die wie alle Würde haben. Ein Kommentar von Jan Sellner.

„Wie läuft es?“ Seit dem Start der diesjährigen Aktion Weihnachten am 1. Advent wird uns diese Frage häufig gestellt. „Sie läuft, unsere Spendenkampagne“, lautet unsere Antwort – noch über Weihnachten und den Jahreswechsel hinaus. Für eine abschließende Auskunft ist es daher noch zu früh, doch das Echo, das uns erreicht, und die Zahl von bisher 1694 Spenden stimmen uns hoffnungsfroh. Bis kurz vor Weihnachten sind in Summe 344 114 Euro bei uns eingegangen – von der 10 Euro- bis zur privaten 10 000- und 15 000-Euro-Spende. Dafür bedanken wir uns herzlich – auch im Namen der Menschen, die aus verschiedensten Gründen Hilfe benötigen, und denen nun unbürokratisch und zeitnah Unterstützung zufließt.

Leserinnen und Lesern lassen sich von den Schicksalen berühren Sicher können wir jetzt schon sagen: Erfreulich viele Leserinnen und Leser fühlen sich von unserer Benefizaktion angesprochen und lassen sich von Schicksalen berühren, die nicht irgendwo fernab spielen, sondern hier, in Stuttgart und Umgebung. Und das oft im Verborgenen, weil die Betroffenen Scham empfinden oder ihre Stimmen nicht an die Öffentlichkeit dringen. Von etlichen dieser Schicksalen haben wir uns unter Wahrung der Anonymität und in Abstimmung mit unseren karitativen Partnern selbst ein Bild gemacht und im Advent darüber berichtet. Ähnliches gilt für ausgewählte soziale Projekte, die wir für unterstützenswert halten, wie den Mittagstisch für obdachlose Menschen im Café 72 in Bad Cannstatt oder die Trauma- und Opferberatung des Vereins Seehaus in Leonberg – eine Anlaufstelle für Menschen die Opfer von Straftaten geworden sind.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Weihnachtsgeschichte Obdachloser spendet Flaschenpfand an alleinerziehende Mütter „Einzigartig“, nennt der Sozialdienst katholischer Frauen die Geste eines Stuttgarter Obdachlosen: Zu Weihnachten spendet er 200 Euro für alleinerziehende Mütter.

Neben Leserinnen und Lesern bringen sich erneut auch viele Unternehmen und Banken bei unserer Benefizaktion ein. Etwas, das wir gerade in wirtschaftlich krisenhaften Zeiten sehr zu schätzen wissen. Dazu kommt das fabelhafte Engagement des Stuttgarter Balletts und der John-Cranko-Schule, die der Aktion Weihnachten auch in diesem Jahr eine grandiose Ballettmatinee vor vollem Opernhaus geschenkt haben. Dieses Engagement setzt sich fort beim Quempas-Singen der Bosch-Musikgruppen und der „Nacht der Lieder“ im Theaterhaus zugunsten unserer Benefizaktion. Diese Kulturevents sind Geschenke an das Publikum – ganz besonders jedoch für die Menschen, die wir mit unserer jährlichen Sammlung unterstützen. Auch dafür vielen Dank!

Auch Menschen, die wenig haben, können geben

Wichtig ist uns bei alledem der Aspekt der Würde. Denn Spendenempfänger sind keine Almosenempfänger, und auch Menschen, die wenig haben, können geben. Das zeigt eindrucksvoll das Beispiel eines Obdachlosen aus Stuttgart, das in diesen Tagen bundesweit Beachtung findet. Der Mann, der „Schwalbe“ genannt wird, lebt seit vielen Jahren in Stuttgart. Aus dem Flaschenpfand, das er das Jahr über zusammengetragen hat, spendete er jetzt 200 Euro an eine alleinerziehende Mutter in Not. Der Sozialdienst katholischer Frauen machte die Spende publik und rechnete aus, wie viele Flaschen und Dosen er für diesen Betrag sammeln musste: 800 Einweg-Plastikflaschen oder -dosen mit 25 Cent Pfand. Oder 2500 Bierflaschen zu 8 Cent. Oder 1330 Wasserflaschen zu 15 Cent.

Von außen betrachtet eine ungewöhnlich selbstlose Geste. Für ihn selbst etwas ganz Normales. Denn, „Schwalbe“, so erfahren wir, spendet jedes Jahr das, was er selbst nicht benötigt. Ohne Aufhebens davon zu machen. Eine Schwalbe macht vielleicht noch keinen Frühling. Dieser „Schwalbe“ aber schreibt Stuttgarts schönste Weihnachtsgeschichte!

So können Sie spenden

Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich weiterhin über jede Spende. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00.

Online

Über das Spendenportal stn-hilft.de kann man auch einfach und gezielt online spenden: per Sepa-Lastschriftverfahren, über den Zahlungsdienstleister Paypal oder über die Kreditkarte ist die Spende möglich.