Aktion Weihnachten 2025/26: Stuttgarts schönste Weihnachtsgeschichte

Die Benefizaktion unserer Zeitung lenkt den Blick auf hilfsbedürftige Menschen in Stuttgart und der Region – Menschen, die wie alle Würde haben. Ein Kommentar von Jan Sellner.
„Wie läuft es?“ Seit dem Start der diesjährigen Aktion Weihnachten am 1. Advent wird uns diese Frage häufig gestellt. „Sie läuft, unsere Spendenkampagne“, lautet unsere Antwort – noch über Weihnachten und den Jahreswechsel hinaus. Für eine abschließende Auskunft ist es daher noch zu früh, doch das Echo, das uns erreicht, und die Zahl von bisher 1694 Spenden stimmen uns hoffnungsfroh. Bis kurz vor Weihnachten sind in Summe 344 114 Euro bei uns eingegangen – von der 10 Euro- bis zur privaten 10 000- und 15 000-Euro-Spende. Dafür bedanken wir uns herzlich – auch im Namen der Menschen, die aus verschiedensten Gründen Hilfe benötigen, und denen nun unbürokratisch und zeitnah Unterstützung zufließt.