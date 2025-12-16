Aktion Weihnachten 2025/26: Sparda-Bank spendet 15 000 Euro

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spenden. Dazu gehört auch in diesem Jahr wieder die Sparda-Bank.

Die Sparda-Bank unterstützt mit ihren Stiftungen zahlreiche soziale und kulturelle Projekte. Sie zählt auch zu den treuen Großspendern der Aktion Weihnachten: 15 000 Euro steuerte die Bank in diesem Jahr zu unserer Benefizaktion für bedürftige Menschen in Stuttgart und der Region bei. Die Spendenübergabe erfolgte bei einem Termin mit dem Sparda-Vorstandsvorsitzenden Martin Buch (rechts) und Andreas Küchle, Stiftungsrat der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank (links) – zur Freude der Aktion-Weihnachten-Vorstandsmitglieder Viola Volland und Jan Sellner.

So können Sie spenden Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00.

Online

Über das Spendenportal stn-hilft.de kann man auch einfach und gezielt online spenden: per Sepa-Lastschriftverfahren, über den Zahlungsdienstleister Paypal oder über die Kreditkarte ist die Spende möglich.

Der Link zum Spendenportal lautet www.stn-hilft.de, alle Artikel zur Spendenaktion finden Sie unter www.aktionweihnachten.de