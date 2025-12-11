Aktion Weihnachten 2025/26: Porsche spendet 10 000 Euro

1 Glanzlicht: Verónica Sapena-Mas, Leiterin Förderprojekte bei der Porsche AG, und Jan Sellner, 1. Vorsitzender der Aktion Weihnachten bei der Spendenübergabe vor dem Porsche-Museum in Zuffenhausen. Foto: Ferdinando Iannone

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spenden. Dazu gehört auch in diesem Jahr wieder die Porsche AG.

Auch in diesem Jahr setzt Porsche für unsere Aktion Weihnachten ein Glanzlicht. Der illuminierte Sportwagen, den man aus früheren Jahren aus der Glanzlichter-Reihe am Stuttgarter Schlossplatz kennt, schmückt aktuell den Eingangsbereich zum Porsche-Museum in Zuffenhausen. Ein passender Hintergrund für die Spendenübergabe an die Aktion Weihnachten. Verónica Sapena-Mas, Leiterin Förderprojekte bei der Porsche AG, überreichte Jan Sellner, dem Vorsitzenden der Aktion Weihnachten dort jetzt einen symbolischen Scheck in Höhe von 10 000 Euro. Dafür herzlichen Dank!

So können Sie spenden Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00.

Online

Über das Spendenportal stn-hilft.de kann man auch einfach und gezielt online spenden: per Sepa-Lastschriftverfahren, über den Zahlungsdienstleister Paypal oder über die Kreditkarte ist die Spende möglich.

Der Link zum Spendenportal lautet www.stn-hilft.de, alle Artikel zur Spendenaktion finden Sie unter www.aktionweihnachten.de