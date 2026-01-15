Aktion Weihnachten 2025/26: Mercedes-Benz AG spendet 13 000 Euro

1 Gesina Schwengers und Jan Sellner bei der Scheckübergabe. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spender. Zu ihnen gehört auch in diesem Jahr die Mercedes-Benz AG.

Die Mercedes-Benz AG zählt zu den treuen Förderern der Aktion Weihnachten unserer Zeitung. „Wir unterstützen diese lokale Benefizaktion aus Überzeugung“, sagte Gesina Schwengers, Vorsitzende der Geschäftsleitung im Niederlassungsverbund Württemberg der Mercedes-Benz AG, bei der symbolischen Scheckübergabe in der Mercedes-Benz-Niederlassung Stuttgart an Jan Sellner, den Vorsitzenden der Aktion Weihnachten. Wir bedanken uns dafür sehr herzlich!