Aktion Weihnachten 2025/26: Mercedes-Benz AG spendet 13 000 Euro

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spender. Zu ihnen gehört auch in diesem Jahr die Mercedes-Benz AG.
Die Mercedes-Benz AG zählt zu den treuen Förderern der Aktion Weihnachten unserer Zeitung. „Wir unterstützen diese lokale Benefizaktion aus Überzeugung“, sagte Gesina Schwengers, Vorsitzende der Geschäftsleitung im Niederlassungsverbund Württemberg der Mercedes-Benz AG, bei der symbolischen Scheckübergabe in der Mercedes-Benz-Niederlassung Stuttgart an Jan Sellner, den Vorsitzenden der Aktion Weihnachten. Wir bedanken uns dafür sehr herzlich!
Spendenkonten
Aktion Weihnachten e.V.
Baden-Württembergische Bank
IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40
BIC SOLADEST600
Schwäbische Bank
IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00
BIC SCHWDESSXXX
