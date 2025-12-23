Aktion Weihnachten 2025/26: Menold-Bezler-Stiftung spendet 8000 Euro

1 Treue Spender: Jochen Stockburger (links) und Manfred Hammer mit dem Spendenscheck Foto: Menold-Bezler-Stiftung

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spender. Zu ihnen gehört auch in diesem Jahr die Menold-Bezler-Stiftung.

Die Aktion Weihnachten bedankt sich herzlich bei der Menold-Bezler-Stiftung, die unsere Spendensammlung für hilfsbedürftige Menschen in Stuttgart und der Region in diesem Jahr mit 8000 Euro unterstützt -namentlich die Vorstände Jochen Stockburger (links) und Manfred Hammer. Die Stiftung mit Sitz in Stuttgart wurde 2018 von der Kanzlei Menold Bezler Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB gegründet. Sie fördert und begleitet insbesondere Projekte in den Bereichen Bildung, Jugend-/Altenhilfe, Kunst und Kultur sowie Projekte der Flüchtlingshilfe.

