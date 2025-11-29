Aktion Weihnachten 2025/26: Die Not vor der eigenen Haustüre lindern

Die Advents- und Weihnachtszeit kündigt sich auf viele Arten an. Häufig auch ganz profan. Es beginnt im September mit den Lebkuchen im Supermarkt, setzt sich fort mit Lichterketten im Oktober und dem Aufbau und Beginn des Weihnachtsmarkts im November. Gleichzeitig füllen sich die Briefkästen mit Spendenbriefen und -bitten.

Jetzt, am ersten Adventswochenende, kommt eine weitere Spendenbitte hinzu. Absender ist die Aktion Weihnachten, die 1971 gegründete Benefizaktion unserer Zeitung. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, bedürftige Menschen in Stuttgart und der Region finanziell zu unterstützen. Ihre Zahl ist größer, als es den glitzernden Anschein hat. Das beschäftigt die Redaktion einerseits unter journalistischen Gesichtspunkten. Gleichzeitig versteht sie sich als Teil der Stuttgarter Stadtgesellschaft. Diese Haltung stand am Beginn der von Lokalredakteuren initiierten gemeinnützigen Aktion Weihnachten e. V. – und diese Haltung hat bis heute Bestand. Sie ist zeitlos.

Anders als es der Name signalisiert, ist die Aktion Weihnachten ganzjährig aktiv und für Hilfe ansprechbar – und damit immer auch offen für Spenden. Denn Not ist nicht auf die kalte Jahreszeit beschränkt. Sie macht auch keine Oster- oder Sommerferien.

In Stuttgart und der Region sind viele Menschen auf Hilfe angewiesen

Sofern man von einer Erfolgsgeschichte sprechen kann, handelt es sich bei der Aktion Weihnachten um eine solche, wenngleich ein wirklicher Erfolg erst darin bestünde, wenn keine Hilfe mehr notwendig wäre. Bis zum Eintreten dieser idealen Welt sind in dem äußerlich wohlhabenden Stuttgart weiterhin viele Menschen auf Unterstützung angewiesen. Dazu will die Aktion Weihnachten beitragen und weiß dabei viele Leserinnen und Leser und Unternehmen an ihrer Seite. Auch langjährige Partner, wie das Stuttgarter Ballett und die John-Cranko-Schule engagieren sich fortgesetzt für diese Form der möglichst unbürokratischen und direkten Hilfe.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Seit Gründung der Benefizaktion sind weit mehr als elf Millionen Euro an Spenden eingegangen und zeitnah ausgeschüttet worden. Allein im vergangenen Geschäftsjahr flossen aus dem Spendentopf der Aktion Weihnachten mehr als 440 000 Euro an lokaler Hilfe. Mit diesem Geld lässt sich in Stuttgart und Umgebung im Kleinen eine Menge bewirken – wenn es etwa um eine neue Brille geht oder um eine Zahnsanierung, um Schlafsäcke für Menschen, die kein Obdach haben, oder um eine neue Waschmaschine für eine Mutter mit mehreren Kindern.

Bis zum 24. Dezember berichten wir täglich über unsere Aktivitäten

Diese und andere Fälle werden über Wohlfahrtsorganisationen an die Aktion Weihnachten herangetragen. Sie stehen aber nicht einfach nur auf dem Papier und werden auch nicht nur formal behandelt. Vielfach machen sich Redakteurinnen ein eigenes Bild. Ihre Eindrücke und Einschätzungen finden ihren Niederschlag in der Berichterstattung, in der die Redaktion bis 24. Dezember täglich über die Aktivitäten der Aktion Weihnachten informiert. Zugleich ist unsere Benefizaktion bemüht, überzeugende lokale soziale Projekte voranzubringen. Eine Aufgabe, die immer wichtiger wird, weil im städtischen Haushalt kaum noch Geld für freiwillige soziale Leistungen vorhanden ist. Das alles zusammengenommen mag Leserinnen und Leser hoffentlich bewegen, unsere Spendenbitte nicht ins Altpapier zu befördern, sondern dafür offen zu sein. Wir bedanken uns vorab herzlich dafür.

So können Sie spenden

Konten



Die Aktion Weihnachten freut sich über Spenden. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, Iban DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, Iban DE85 6002 0100 0000 0063 00. Erstmals kann man für die Benefizaktion auch ganz einfach online spenden. Über das Spendenportal stn-hilft.de kann man per Sepa-Lastschriftverfahren, über den Zahlungsdienstleister Paypal oder über die Kreditkarte die Spende tätigen. Infos

Weitere Informationen und alle Artikel zur Aktion Weihnachten finden Sie unter https://www.stuttgarter-nachrichten.de/aktionweihnachten