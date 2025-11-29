Aktion Weihnachten 2025/26: Die Not vor der eigenen Haustüre lindern

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, leistet wertvolle lokale Hilfe. Zum 1. Advent startet die neue Spendenkampagne. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Die Advents- und Weihnachtszeit kündigt sich auf viele Arten an. Häufig auch ganz profan. Es beginnt im September mit den Lebkuchen im Supermarkt, setzt sich fort mit Lichterketten im Oktober und dem Aufbau und Beginn des Weihnachtsmarkts im November. Gleichzeitig füllen sich die Briefkästen mit Spendenbriefen und -bitten.