Aktion Weihnachten 2025/26: GWG spendet 3000 Euro

1 Treue Spender: die GWG-Geschäftsführer Andreas Engelhardt (links) und Florian Preißler (rechts) überreichten der Aktion Weihnachten, vertreten durch Jan Sellner, einen symbolischen Scheck in Höhe von 3000 Euro. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spenden. Dazu gehört auch in diesem Jahr wieder die GWG-Gruppe.

Die Aktion Weihnachten freut sich über die Unterstützung der GWG-Gruppe. Einen symbolischen Scheck über 3000 Euro haben die Geschäftsführer Andreas Engelhardt und Florian Preißler jetzt an Jan Sellner, den Vorsitzenden der Aktion Weihnachten übergeben. Die GWG-Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass flossen nach Angaben des Wohnungsunternehmens insgesamt rund 90 000 Euro an karitative Organisationen, soziale und kulturelle Projekte an den fünf Standorten Stuttgart, München, Hamburg, Wiesbaden und Heilbronn. 50 000 Euro gingen an Einrichtungen, die von GWG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern vorgeschlagen wurden. Zu den Empfängern zählte auch die Stuttgarter Olgäle-Stiftung für das kranke Kind.

So können Sie spenden Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende- ob groß oder klein. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00.

Online

Über das Spendenportal www.stn-hilft.de kann man auch einfach und gezielt online spenden: per Sepa-Lastschriftverfahren, über den Zahlungsdienstleister Paypal oder über die Kreditkarte ist die Spende möglich.

Der Link zum Spendenportal lautet www.stn-hilft.de