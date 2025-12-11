Aktion Weihnachten 2025/26: EnBW spendet 4000 Euro

1 EnBW-Kommunikationschef Sebastian Ackermann mit einer guten Nachricht für die Aktion Weihnachten. Foto: EnBW

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spenden. Dazu gehört auch in diesem Jahr die EnWB.

Auch in diesem Jahr unterstützt das Energieunternehmen EnBW wieder regionale Hilfsaktionen im Land und verzichtet dafür auf teure Weihnachtsgeschenke. Davon profitiert auch die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion unserer Zeitung. Sebastian Ackermann, Leiter des Bereichs Kommunikation und Marke der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, überbrachte der Aktion Weihnachten diese gute Nachricht – samt symbolischem Spendenscheck. Dafür herzlichen Dank!

So können Sie spenden Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00.

Online

Über das Spendenportal stn-hilft.de kann man auch einfach und gezielt online spenden: per Sepa-Lastschriftverfahren, über den Zahlungsdienstleister Paypal oder über die Kreditkarte ist die Spende möglich.

Der Link zum Spendenportal lautet www.stn-hilft.de, alle Artikel zur Spendenaktion finden Sie unter www.aktionweihnachten.de