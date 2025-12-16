Aktion Weihnachten 2025/26: BW-Bank spendet 5000 Euro

1 Treuer Unterstützer unserer Benefizaktion: die BW-Bank mit Stephan Schorn (rechts) im Bild mit Jan Sellner von der Aktion Weihnachten. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spender. Dazu gehört auch in diesem Jahr wieder die BW-Bank.

Die Aktion Weihnachten freut sich über die Unterstützung der BW-Bank, die zu unserer Spendenkampagne 2025/26 wie in den Vorjahren 5000 Euro beiträgt. Dafür herzlichen Dank! Der Leiter gesellschaftliches Engagement bei der Bank, Stephan Schorn (rechts), überreichte Jan Sellner, dem Vorsitzenden der Aktion Weihnachten jetzt einen symbolischen Spendenscheck.

So können Sie spenden Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende – ob groß oder klein. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00.

Online

Über das Spendenportal stn-hilft.de kann man auch einfach und gezielt online spenden: per Sepa-Lastschriftverfahren, über den Zahlungsdienstleister Paypal oder über die Kreditkarte ist die Spende möglich.

Der Link zum Spendenportal lautet www.stn-hilft.de, alle Artikel zur Spendenaktion finden Sie unter www.aktionweihnachten.de .