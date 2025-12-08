Aktion Weihnachten 2025/26: Breuninger spendet 5000 Euro

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spender. Zu diesem Kreis gehört auch dieses Jahr wieder Breuninger.
5000 Euro schwer ist das Geschenk, das Breuninger der Aktion Weihnachten in diesem Jahr macht. Seit vielen Jahren gehört das Traditionsunternehmen zu den treuen Unterstützern der Aktion Weihnachten. Geschäftsführer Joachim Aisenbrey (rechts) und der Leiter der Unternehmenskommunikation, Andreas Wallbillich (links) übergaben dem Vorsitzenden der Benefizaktion, Jan Sellner, jetzt die symbolische Spende. Als Hintergrund-Motiv diente Suttgarts größter Adventskranz, der in der Breuninger-Kuppel aufgehängt ist. Wir sagen herzlichen Dank!
Spendenkonten
Aktion Weihnachten e.V.
Baden-Württembergische Bank
IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40
BIC SOLADEST600
Schwäbische Bank
IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00
BIC SCHWDESSXXX
