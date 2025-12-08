Aktion Weihnachten 2025/26: Breuninger spendet 5000 Euro

1 Spende vor Stuttgarts größtem Adventskranz in der Breuninger-Kuppel oberhalb der Karlspassage: Andreas Wallbillich, Leiter der Unternehmenskommunikation, Jan Sellner, 1. Vorsitzender der Aktion Weihnachten, und Breuninger-Geschäftsführer Joachim Aisenbrey (von links). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spender. Zu diesem Kreis gehört auch dieses Jahr wieder Breuninger.

5000 Euro schwer ist das Geschenk, das Breuninger der Aktion Weihnachten in diesem Jahr macht. Seit vielen Jahren gehört das Traditionsunternehmen zu den treuen Unterstützern der Aktion Weihnachten. Geschäftsführer Joachim Aisenbrey (rechts) und der Leiter der Unternehmenskommunikation, Andreas Wallbillich (links) übergaben dem Vorsitzenden der Benefizaktion, Jan Sellner, jetzt die symbolische Spende. Als Hintergrund-Motiv diente Suttgarts größter Adventskranz, der in der Breuninger-Kuppel aufgehängt ist. Wir sagen herzlichen Dank!