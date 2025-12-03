Aktion Weihnachten 2025/26: Bosch spendet 13 000 Euro

1 Spendenübergabe im Pressehaus: Ilka Weinbrenner und Till Drömann von Bosch mit Jan Sellner, Vorsitzender der Aktion Weihnachten (links). Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spender. Dazu gehört auch in diesem Jahr wieder Bosch.

Die Firma Bosch und ihre Musikgruppen zählen zu den treuen Unterstützern der Aktion Weihnachten. Wenige Tage vor dem traditionellen Quempas-Singen in der Stiftskirche kamen Ilka Weinbrenner, die bei Bosch Kulturprojekte betreut, und Chorleiter Till Drömann (im Bild mit Jan Sellner, Vorsitzender der Aktion Weihnachten, links) zur Spendenübergabe ins Pressehaus: 13 000 Euro stellt Bosch unserer Benefizaktion zur Verfügung. Dafür herzlichen Dank! Für die Konzerte am 9. und 10. Dezember in der Stiftskirche gibt es noch Restkarten (www.easyticket.de/veranstaltung/quempas-singen-der-bosch-musikgruppen/.) Aufgeführt werden Felix Mendelssohn Bartholdys Lobgesangs und weihnachtliche Chorsätze alter Meister.

So können Sie spenden Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende – ob klein oder groß. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00.

Online

Über das Spendenportal stn-hilft.de kann man auch einfach und gezielt online spenden: per Sepa-Lastschriftverfahren, über den Zahlungsdienstleister Paypal oder über die Kreditkarte ist die Spende möglich. Alle Artikel zur Spendenaktion finden Sie unter www.aktionweihnachten.de .