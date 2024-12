Aktion Weihnachten 2024/25: Weihnachtsmann & Co. spendet 10 000 Euro

1 Die Aktion Weihnachten dankt Weihnachtsmann & Co. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spenden von Firmen und Privatleuten. Anlässlich seines 50-Jahr-Jubiläums bedenkt Weihnachtsmann & Co. die Aktion Weihnachten mit 10 000 Euro.

Sie sammeln selbst Spenden und unterstützen damit auch die Aktion Weihnachten unserer Zeitung: Die Rede ist von den Mitgliedern des Vereins Weihnachtsmann & Co., der auf Stuttgarter Weihnachtsmarkt seinen festen, prominenten Platz hat und in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Das Jubiläum war auch der Anlass für eine Spende des Traditionsvereins an die Aktion Weihnachten und andere dankbare Empfänger. Im Bild von links nach rechts bei der Spendenübergabe: Comedian Christoph Sonntag, Tilmann Herzog (Weihnachtsmann & Co.), Roland Mahr (Intendant des Renitenztheaters), Oberbürgermeister Frank Nopper, Thomas Zell (1. Vorsitzender Weihnachtsmann & Co.), Jan Sellner (Aktion Weihnachten), Michael Krickl (Hilfe für den Nachbarn) und Alfred Hess (Weihnachtsmann & Co.)