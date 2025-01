Aktion Weihnachten 2024/25: Rekordspenden für unsere Benefizaktion

1 Auch die „Nacht der Lieder“ hat wieder zum Erfolg der Benefizaktion beigetragen. Foto: Lichtgut/Leif / Piechowski

Die Benefizaktion unserer Zeitung freut sich über ein sensationelles Spendenergebnis: 470 414,06 Euro sind auf den Spendenkonten eingegangen. Ein neuer Rekord. Eine Sache freut den Vorstand der Aktion Weihnachten in diesem Jahr besonders.

Die Aktion Weihnachten ist mit einem großen Erfolg in das Jahr 2025 gestartet: 470 414,06 Euro an Spendengeldern sind bisher gesammelt worden. Damit verzeichnet die Benefizaktion unserer Zeitung ein neues Rekordergebnis. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen deutlichen Zuwachs. Ende Januar 2024 verzeichnete die Spendenaktion einen Kontenstand von 438 327,53 Euro, was ebenfalls eine Rekordspendensumme bedeutet hatte. Die Benefizaktion kann also weiter auf die große Unterstützung seitens unserer Leserinnen und Leser sowie in Stuttgart und der Region verankerten Unternehmen bauen.

Stellvertretend für alle, die die Benefizaktion tragen, sprechen wir deshalb als Vertreter des Vorstands allen Spenderinnen und Spendern unseren herzlichen Dank aus. Insgesamt haben bisher 2415 Personen und Firmen gespendet. Auch das ist eine positive Nachricht. Denn erstmals seit Jahren ist damit die Zahl der Spenderinnen und Spender wieder gestiegen – im Vorjahr lag die Zahl noch bei 2344. Dieser Anstieg freut uns besonders, zeugt es doch von wachsendem Zuspruch der Aktion Weihnachten.

Viele Projekte können umgesetzt werden

Von dem Spendenergebnis profitieren neben den Bedürftigen, die von der Benefizaktion unterstützt werden, auch soziale Initiativen in Stuttgarter und der Region. In der Zeit vor Weihnachten haben wir Einzelschicksale beschrieben und ausgewählte Projekte vorgestellt: darunter Vorhaben des Vereins Funk e.V., dem wir unter anderem ermöglichen, Rollatoren für mobilitätseingeschränkte Kinder zu finanzieren, die im Olgahospital zum Einsatz kommen. Auch die tiergestützte Pädagogik an der Albert-Schweitzer-Schule kann dank der Benefizaktion nicht nur weiterlaufen, sondern ausgebaut werden. Geflüchtete Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, können in diesem Jahr in ihrer Schutzunterkunft noch besser von den Kräften der AWO Stuttgart betreut werden.

Auch viele weitere Initiativen aus Stuttgart und der Region erhalten von der Benefizaktion Bescheid, dass sie mit unserer Unterstützung rechnen können. So beteiligt sich die Benefizaktion zum Beispiel erneut an dem Programm „Frühstück für Kinder“, das Grundschulkinder mit einem gesunden Frühstück versorgt. Der Nikolauspflege ermöglichen wir, eine Taststraße einzurichten, die blinde Kinder aus dem Kindergarten Nikolino spielerisch auf die Brailleschrift vorbereitet. Und die Interdisziplinäre Frühförderstelle Fundevogel kann kommunikationsunterstützende Hilfsmittel anschaffen, die Kindern zugute kommen, die Schwierigkeiten haben, das Sprechen zu lernen.

Hilfe für Menschen in Not seit 1971

Die Aktion Weihnachten besteht seit 1971. Gegründet ursprünglich von der Lokalredaktion der Stuttgarter Nachrichten leistet sie inzwischen das ganze Jahr über Hilfe für Menschen, die in Not geraten sind und unterstützt soziale Projekte. Mehr zur Benefizaktion lesen Sie hier: www.aktionweihnachten.de.

So können auch Sie spenden

Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00. Alle Artikel zur laufenden Benefizaktion lesen Sie hier und in diesem Artikel zum Auftakt der Kampagne, wie die Aktion Weihnachten arbeitet.