Aktion Weihnachten 2024/25: „Ich bin schuldenfrei, Halleluja!“

1 Die Ballett-Matinee gehörte wieder zu den Glanzpunkten im Dezember. Foto: Roman Novitzky

Rührende Rückmeldungen sind bei der Aktion Weihnachten eingegangen, darunter auch der Brief einer jungen Mutter, die Probleme mit einem Inkassounternehmen hatte. Die Benefizaktion gibt den Dank gerne an ihre Leserinnen und Leser und Unterstützer weiter.

Manchmal geht es sehr schnell und das Leben steht auf dem Kopf. Wie bei der Stuttgarter Mutter, die wegen einer Nervenerkrankung von einem Tag auf den anderen ausfiel – und pflegebedürftig wurde. Über ihr Schicksal und das vieler andere Mitmenschen haben wir in den vergangenen Wochen berichtet. Auch der Tod des kranken Mannes und Vaters oder der geliebten Ehefrau und Mutter wirft die betroffene Familie aus der Bahn. Wenn dann die Waschmaschine oder der Herd kaputt gehen, kann sich das wie eine Katastrophe anfühlen. Oder eben nicht – weil es niedrigschwellige Hilfe gibt.

Genau diese leistet die Aktion Weihnachten unserer Zeitung in Kooperation mit sozialen Trägern – und das in langer Tradition. Zum Glück ist die Spendenbereitschaft unserer Leserinnen und Leser sowie von Unternehmen, Stiftungen und Initiativen weiterhin sehr hoch. Sie alle tragen die Benefizaktion, sodass diese das ganze Jahr über Menschen in Not zur Seite stehen kann: zum einen über die Einzelfallhilfe, zum anderen über die Förderung sozialer Projekte. Darunter fällt in diesem Jahr zum Beispiel auch das öffentliche Weihnachtszimmer für Menschen, die von Armut oder Einsamkeit betroffen sind. Es findet am Zweiten Weihnachtsfeiertag unter der Paulinenbrücke statt und wird von der Stuttgarter Bürgerstiftung mit weiteren Initiativen organisiert.

Knapp 414 000 Euro Spenden sind zusammengekommen

Klar ist inzwischen: Die Aktion Weihnachten wird weiter viel Positives bewirken können. Bisher sind sensationelle 413 755,69 Euro auf den Spendenkonten zusammengekommen. So ein hohes Zwischenergebnis konnten wir noch nie in der Geschichte der Aktion Weihnachten an einem 24. Dezember verkünden. Dabei ist die Zahl der Spenderinnen und Spender insgesamt rückläufig: Die Zahl liegt diesmal bei 1989 gegenüber 2353, die bis Weihnachten im Vorjahr gespendet hatten – damals lag das Zwischenergebnis bei 391 271,52 Euro. Mit zum Erfolg beigetragen haben auch die Veranstaltungen zugunsten der Benefizaktion: die Ballett-Matinee in der Stuttgarter Oper, die Nacht der Lieder im Theaterhaus und das Quempas-Singen der Bosch-Musikgruppen in der Cannstatter Stadtkirche.

Die Dankbarkeit der Menschen, denen die Aktion Weihnachten hilft, ist groß. Gerade erst erreichte uns der handgeschriebene Gruß einer Klientin aus der Region, die schon lange wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung ist. Wegen einer familiären Krise wussten sie und ihr Mann nicht, wie sie ihre Heizkosten bezahlen sollten: „Herzlichen Dank für das Weihnachtswunder, ich kann es kaum in Worte fassen“, schreibt uns Frau W. „So viel Leid und Schmerz in meinem Leben . . . und dann – dann geschieht dieses Wunder. Ich bin absolut sprachlos und voller Freude.“

„Meine Güte, ich bin wirklich sehr fröhlich“, schreibt die Mutter

Angerührt hat uns auch das Schreiben der Mutter eines kranken Babys, die Probleme mit ihrem Mobilfunkanbieter hatte. Wegen einer Problemschwangerschaft und des anschließenden Aufenthalts in der Kinderklinik konnte sie sich erst spät wirklich darum kümmern. Aus einer ursprünglichen Schuld in niedriger zweistelliger Höhe waren nach Einschalten eines Inkassounternehmens mehr als 1000 Euro geworden. Die Aktion Weihnachten hat ihr geholfen: „Oh, ich weiß alles zu schätzen“, schreibt die junge Frau in ihrer Dankes-E-Mail und weiter: „Ich bin gerade so glücklich. Meine Güte, ich bin wirklich sehr fröhlich, meine Stimmung hat sich völlig verändert. Ich kann Ihnen nicht genug für alles danken, was Sie für mich getan haben. Dafür, dass Sie mir geholfen haben, meine Schulden zu begleichen. Ich bin schuldenfrei, Halleluja. Oh, der allmächtige Gott segne Sie, halte Sie stark und unterstütze Sie weiterhin. Ich bin sehr dankbar, mein ganzer Haushalt ist Ihnen dankbar. DANKE DANKE DANKESCHÖN.“

Weihnachtsgeschenke für Kinder mit Behinderung

Dankbar ist man auch in der Margarete-Steiff-Schule. Riesig sei die Freude der Kinder über ihre Weihnachtsgeschenke gewesen, berichtet die Schulleiterin Marita Lang. Auch in diesem Jahr hat die Aktion Weihnachten jedem Kind, das das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung besucht, einen Wunsch erfüllt. Fast alle Geschenke haben einen Fördergedanken, sodass die Kinder eine sinnvolle Beschäftigung für zuhause haben. Das bedeutet für die Familien eine Entlastung, gerade, wenn eine schwere Behinderung vorliegt. „Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Leserinnen und Lesern für die zahlreiche Teilnahme an der Aktion, für unsere Kinder und Jugendliche ist das ein Riesengeschenk“, sagt Marita Lang. Diesen Dank geben wir natürlich sehr gerne direkt weiter.

So können Sie spenden

Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00. Wenn Ihr Name als Spender veröffentlicht werden darf, vermerken Sie das bitte unbedingt bei der Überweisung. Alle Artikel zur laufenden Benefizaktion lesen Sie hier und in diesem Artikel, wie die Aktion Weihnachten arbeitet und was sie in diesem Jahr alles vor hat.