An diesem Freitag startet eine neue Runde von Aktion Weihnachten, der Benefizaktion unserer Zeitung, zugunsten bedürftiger Menschen in Stuttgart und der Region. Als Zeitung wollen wir mithelfen, ihre Situation zu verbessern.

In etwas mehr als fünf Wochen ist Weihnachten. Gestatten Sie die Frage: Haben Sie sich schon Gedanken über die Weihnachtspost gemacht?

Die Post, die uns in der Redaktion erreicht, klingt wenig festlich, hat aber durchaus mit Weihnachten zu tun, dann nämlich, wenn man das Fest der Liebe als Fest der Nächstenliebe versteht. Diese Post liest sich beispielsweise so: „Herr B. lebt mit seinen beiden Kindern in Cannstatt. Die Mutter ist nach einer Krebserkrankung verstorben. Durch einen Unfall ist Herr B. körperlich eingeschränkt und arbeitsunfähig. Er ist dennoch bemüht, alles zu erledigen. Die kleine Familie hält zusammen. Aktuell fehlt es an Winterkleidung, Schuhen und Haushaltsausstattung. Über Hilfe würde sich die Familie sehr freuen.“

Absender solcher Briefe sind Wohlfahrtsorganisationen wie die Evangelische Gesellschaft oder die Caritas, die uns Notlagen von Menschen in Stuttgart schildern und die Aktion Weihnachten um finanzielle Unterstützung für die Betroffenen bitten.

Die Aktion Weihnachten ist das ganze Jahr über aktiv

Für das kleine Aktion-Weihnachten-Team unserer Redaktion gehört diese Art Post fast schon zum Alltag, ohne dass ihre Bearbeitung je Routine geworden wäre, weil jedes der darin aufgeführten Schicksale Aufmerksamkeit erfordert. Häufig auch eine finanzielle Zuwendung, die wir dank der Spenden unserer Leserinnen und Leser, dank der Unterstützung von Firmen und dank stark nachgefragter Benefizaktionen wie der Nacht der Lieder und der Ballettmatinee des Stuttgarter Balletts und der John-Cranko-Schule über das Jahr hinweg kontinuierlich leisten können.

Unsere 1971 gegründete Spendenaktion, die „Weihnachten“ im Namen trägt, ist jedoch längst nicht mehr nur rund um die Festtage aktiv. Sie könnte genauso gut Aktion Ostern oder Aktion Pfingsten heißen, denn die für die Öffentlichkeit oft unsichtbare Not vieler Menschen in unserer äußerlich wohlhabenden Stadt und Region ist auch außerhalb von Feiertagen real. Diese Tage bewirken jedoch, dass mehr Menschen als sonst innehalten und den Gedanken daran Raum geben. Diese Gedanken münden vielfach in praktische Hilfe. Es tut gut zu sehen, dass es möglich ist, etwas zu bewirken. Sei es durch die Finanzierung einer Zahn-OP oder einer dringend benötigten Waschmaschine oder eines Betts oder auch nur eines Schlafsacks. Auch wenn das klein erscheinen mag, ist es für die Betroffenen oft etwas Großes. Und so trägt doch jeder gespendete Euro zur Verbesserung einer Notlage bei. Das gilt auch für viele soziale Projekte in dieser Stadt, die wir mit unserer Spendenaktion unterstützen.

Diesmal gibt’s auch eine Sonderbriefmarke

Und weil diese Hilfe ankommt, bleibt es nicht aus, dass in der Post, die uns erreicht, immer wieder auch Freude und Erleichterung über erhaltene Spenden oder Zusagen zum Ausdruck kommen. Wie aktuell von den Organisatoren des „Weihnachtszimmers“ unter der Paulinenbrücke, wo Bedürftige am zweiten Weihnachtsfeiertag auf Initiative der Bürgerstiftung, von Harrys Bude und dem Verein Helfende Hände ein Festtagsessen und Geschenke erhalten, was auch ein Ausdruck von Teilhabe ist. „Wir sind voller Vorfreude“, heißt es in dem Dankesbrief.

Und weil wir gerade beim Thema Weihnachtspost sind, erlauben wir uns noch den Hinweis auf eine Sonderbriefmarke der BW-Post für die Aktion Weihnachten. Pro Marke erhalten wir 40 Cent als Spende. Das ist mehr als Symbolik, weil es viele Menschen gibt, bei denen es auf jeden Cent ankommt. Wenn Sie sich also Gedanken über Ihre Weihnachtspost machen . . . Schreiben und kleben Sie!

So können Sie spenden

Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über große und kleine Spenden. Wenn Ihr Name als Spender veröffentlicht werden darf, vermerken Sie das bitte unbedingt bei der Überweisung. Die Konten sind: Baden- Württembergische Bank, IBAN: DE04 6005 0101 0002 3423 40; Schwäbische Bank, IBAN: DE85 6002 0100 0000 0063 00. Generellgilt: Sachspenden können wir aus logistischen Gründen nicht annehmen.

Sie finden alle Berichte

zur laufenden Aktion im Netz unter: www.aktionweihnachten.de