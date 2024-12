Aktion Weihnachten 2024/25: Das Lied des Zusammenhalts

An Weihnachten zieht unsere Benefizaktion eine vorläufige Bilanz ihrer aktuellen Spendenkampagne. Sie fehlt in vielerlei Hinsicht positiv aus. Ein Kommentar von Jan Sellner, de 1. Vorsitzenden der Aktion Weihnachten.

Nun ist sie da, jene Zeit, die namensgebend für unsere Benefizaktion ist: die Weihnachtszeit. Aktion Weihnachten heißt unsere Spendenaktion, die seit ihrer Gründung mehr als elf Millionen Euro für hilfsbedürftige Menschen in Stuttgart und der Region gesammelt und weitergereicht hat und damit nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über unterstützend wirkt.

In den vergangenen Wochen sind weitere rund 414 000 Euro an Spenden hinzugekommen. Geld, das Sie, liebe Leserinnen und Leser, im Vertrauen darauf aufgebracht haben, dass es an der richtigen Stelle ankommt. Genau dies haben wir uns zusammen mit unseren Partnern, der Evangelischen Gesellschaft, der Caritas und anderen Sozialverbänden zur Aufgabe gemacht. Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns herzlich – auch im Namen der oft zurückgezogen lebenden Empfänger. Dieser Dank gilt auch Unternehmen, Stiftungen, Banken und Kultureinrichtungen, wie dem Stuttgarter Ballett, der John-Cranko-Schule und den Bosch-Musikgruppen, sowie Einzelpersonen, die mit ihrem Engagement zum Spendenergebnis der Aktion Weihnachten beitragen.

Jeder der spendet, trägt dazu bei, dass Hoffnung entsteht

Schon kleine Geldbeträge machen für Betroffene einen Unterschied aus, wie man Neudeutsch sagt, wenn man ausdrücken will, dass dieses oder jenes entscheidend ist. Im Fall von materiell armen Menschen können das ein Zahnersatz sein, ein Beitrag zur Entschuldung, eine neue Waschmaschine oder ein Bett. Jeder, der spendet, trägt dazu bei, dass sich das Blatt zu wenden beginnt, dass Hoffnung wächst – etwas, das sich mit Weihnachten und unserer Aktion verbindet.

Spendensammeln heißt in diesem Fall auch, Eindrücke sammeln. Seit Beginn unserer aktuellen Spendenkampagne sind uns auffallend viele positive Eindrücke begegnet. Sie bilden einen wohltuenden Kontrast zu vielen bedrückenden Ereignissen des zurückliegenden Jahres und widerlegen jene, die alles im Niedergang begriffen sehen. Unsere Spendenaktion zeigt: Es gibt eine große Hilfs- und Hoffnungsbereitschaft.

Das bestätigt uns auch die Landesbehindertenbeauftragte Simone Fischer. Ihr persönliches Handicap schwindet in dem Maße, in dem andere Menschen ihr gegenüber aufmerksam sind. In einem Beitrag für die Aktion Weihnachten berichtete sie von „fremden Menschen, die unaufgeregt helfen: zum Beispiel, wenn sie spontan beim Einladen des Fahrrads in den Zug oder beim Tragen des Gepäcks zur Hand gehen“.

Diese kleinen Gesten zeigen ihr, „wie viel Aufmerksamkeit und Menschlichkeit uns jeden Tag umgeben“. Und das ist keine Einzelstimme, sondern eine Stimme in einem großen Chor, der das Lied des Zusammenhalts anstimmt. Daraus erklärt sich auch der Zuspruch zu Benefizaktionen wie der Aktion Weihnachten.

Über Geld hinaus braucht es Zuwendung

Finanzielle Zuwendungen sind vielfach eine Voraussetzung für eine Verbesserung von persönlichen Notlagen. Doch nicht immer vermag Geld zu helfen. Das berührt das Thema Einsamkeit, das an Weihnachten noch größer wird, als es ohnehin schon ist – auch wenn es oft unsichtbar zu sein scheint. Vielen Menschen fehlt es an Zuwendung, Ansprache oder auch nur an einem Blickkontakt als der kleinsten Form der Aufmerksamkeit. Weihnachten ist eine Gelegenheit, auch davon etwas für Andere aufzubringen.

