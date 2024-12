Aktion Weihnachten 2024/25: Ballettbilder für den guten Zweck

1 Eine Szene aus „Schwanensee“ mit der Ersten Solistin Agnes Su als Schwan und dem Corps de ballett Foto: Roman Novitzky/Stuttgarter Ballett

Roman Novitzky, Artist in Residence am Stuttgarter Ballett, stellt der Benefizaktion unserer Zeitung auch in diesem Jahr hochwertige Ballett-Fotografien zur Verfügung – zwei Motive aus der Kompanie und eines aus der John-Cranko-Schule.











Als Artist in Residence arbeitet Roman Novitzky als Choreograf und Hausfotograf für das Stuttgarter Ballett. Nebenbei unterstützt der in Bratislava geborene langjährige Solist der Stuttgarter Kompanie die Benefizaktion unserer Zeitung. Schon mehrmals hat er der Aktion Weihnachten hochwertige Ballettfotografien zur Verfügung gestellt. Auch in diesem Jahr beteiligt er sich an unserer Spendenaktion, weil ihm die Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen ein persönliches Anliegen ist.