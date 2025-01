Aktion Weihnachten 2024/25: 10 000 Euro für Bedürftige von der Menold-Bezler-Stiftung

1 Jochen Stockburger (links) und Manfred Hammer mit dem Spendenscheck Foto: Menold Bezler Stiftung

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spenden von Firmen und Privatleuten. Zu den Großspendern in diesem Jahr gehört auch die Menold-Bezler-Stiftung.

Die Aktion Weihnachten bedankt sich bei der Menold-Bezler-Stiftung, die sehr großzügige 10 000 Euro an die Benefizaktion gespendet hat. Die frohe Botschaft haben die Vorstände Jochen Stockburger (links) und Manfred Hammer vor Weihnachten an die Benefizaktion übermittelt. Die Stiftung wurde von der Kanzlei Menold Bezler Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB 2018 ins Leben gerufen. Sie fördert und begleitet insbesondere Projekte in den Bereichen Bildung, Jugend-/Altenhilfe, Kunst und Kultur sowie Projekte aus der Flüchtlingshilfe.

So können auch Sie spenden

Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00. Wenn Ihr Name als Spender veröffentlicht werden darf, vermerken Sie das bitte unbedingt bei der Überweisung. Sachspenden können wir aus logistischen Gründen leider nicht annehmen. Alle Artikel zur laufenden Benefizaktion lesen Sie hier.