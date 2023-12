Aktion Weihnachten 2023/24: Krebskranke Frau benötigt Hilfe

Eigentlich hat ihr Körper ihr Warnsignale gesendet. Sie sei unglaublich müde gewesen, wenn sie nach der Arbeit in einem Geschäft nach Hause kam, erzählt Frau A. Sie habe sich immer zwei bis drei Stunden hinlegen müssen. Dann habe sie sich um den Haushalt gekümmert, um sich anschließend völlig erschöpft wieder hinzulegen. Sie schob die Müdigkeit nicht etwa auf eine Krankheit, sondern darauf, dass sie körperlich im Laden gefordert war. Zudem dachte sie, dass sich offenbar das Alter bemerkbar mache. Sie geht auf die 60 zu. Den Besuch beim Arzt schob sie vor sich her.

Bis sie nicht mehr auf die Toilette gehen konnte. In der Klinik wurde nicht nur ein Darmverschluss festgestellt, sondern auch ein Tumor entdeckt. Bei der Operation, die im Sommer 2020 vorgenommen wurde, sei ihr „der halbe Dickdarm“ entfernt worden. Viel zu viel, wie sie im Nachhinein meint. Die Ärzte waren nicht optimistisch. Man könne sie nur noch palliativ behandeln, habe man ihr gesagt. Weil sie ohnehin sparen musste, kündigte sie ihre Zahnzusatzversicherung. Das sollte sie später aber noch bereuen. Seit März 2022 bezieht sie nur noch Erwerbsminderungsrente.

Der Sohn wurde viel zu früh geboren

Sie hat gelesen, dass der Darm ein Spiegel der Seele sei. Sie glaubt, dass das stimmt. Man müsse auch das Leben verdauen. Und ihr Leben ist nicht immer leicht gewesen, als pflegende, geschiedene Mutter. Ihr Sohn war Anfang der 1990er Jahre als zartes Frühchen auf die Welt gekommen. Damals war die Medizin noch nicht so weit wie heute. Wegen Problemen bei der Sauerstoffzufuhr hat er eine Körperbehinderung davongetragen, die ihn sein Leben lang begleiten wird.

Frau A.’s Sohn hat eine Spastik, eine krampfhaft erhöhte Muskelspannung. Geistig sei er aber nicht eingeschränkt. Durch die Schule kämpfte er sich trotz seiner motorischen Probleme, denn vor allem das Schreiben fällt ihm wegen der Spastik schwer. Er schaffte zuerst die Realschule, dann das Gymnasium. „Es hat sich nur sehr lange hingezogen, bis er mit der Schule fertig war“, erzählt Frau A., die ihren Sohn unterstützt hat so gut es ging. Sie hofft, dass er auch sein Studium bald beendet, er ist schon Anfang 30, ein psychischer Einbruch habe ihn ausgebremst.

Sie habe gerade gehofft, mal mehr an sich selbst denken zu können, als sie die Krebsdiagnose bekommen habe. Die darauf folgenden zwei Jahre seien „sehr schlimm“ für sie gewesen. Inzwischen gehe es besser. Doch schnell erschöpft ist sie weiterhin. Trotz ihrer schlechten Prognose sind die Ärzte aktuell zufrieden mit dem Verlauf. Im letzten Ultraschall war kein Krebs zu sehen. Frau A., die nun sehr auf ihre Ernährung achtet, hofft, dass es so weiter geht.

Frau A. hat ausgeprägte Parodontose

Stress kann sie jedenfalls keinen gebrauchen – und erst recht keine finanziellen Sorgen. Wie den Ärger mit dem Finanzamt, der sie Kraft gekostet hat. Sie habe früher selbstständig als Nachhilfelehrerin gearbeitet. Weil sie für 2021 und 2022 keine Einkommensüberschussrechnung gemacht hatte, habe sie ein Zwangsgeld zahlen sollen. Dass sie die 2020-er Rechnung schon nicht eingereicht habe, weil sie da schon nicht mehr in der Nachhilfe tätig war, habe aber niemand moniert, wundert sie sich. Inzwischen konnte sie das mit dem Amt zum Glück klären. Doch eine andere finanzielle Belastung bleibt: Frau A. hat eine ausgeprägte Parodontose – und auch eine Brücke muss erneuert werden. Doch als sie den Kostenvoranschlag in der Hand hielt, wurde ihr ganz anders. Sie wisse nicht, wie sie den Eigenanteil von knapp 1100 Euro von ihrer Rente bezahlen soll. Die Ludwigsburger Krebsberatungsstelle hat deshalb den Antrag bei der Aktion Weihnachten gestellt und bittet um Spenden. Die Benefizaktion will Frau A. den Eingriff ermöglichen.

So können Sie helfen

Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00. Wenn Ihr Name als Spender in der gedruckten Zeitung veröffentlicht werden darf, vermerken Sie das bitte unbedingt bei der Überweisung. Sie finden alle Artikel zur Aktion Weihnachten hier.