Für Roman Novitzky war 2022 ein Jahr mit einer „sehr großen Skala an Gefühlen und Emotionen“. Dazu gehört auch das Gefühl, Menschen helfen zu wollen.

Herr Novitzky, was hat das Jahr für Sie gebracht?

Sehr viel. Aber es hat mir leider auch etwas genommen . . . Ich habe viel gelernt. Ich habe gelitten. Ich war glücklich. Ich habe mich von meiner schweren Knieverletzung erholt, um mich dann von meiner aktiven Tanzkarriere zu verabschieden. Es gab Momente, in denen ich mich leer und ausgebrannt fühlte, und andere, in denen ich der glücklichste Mensch war. Ich bin als Mensch, als Vater, als Künstler gereift. Ich habe meine neue Stelle beim Stuttgarter Ballett angetreten (Artist in Residence) und damit den Übergang in das neue Karriereleben geschafft. Jetzt freue ich mich, dort einzutauchen und zu sehen, welche Herausforderungen das mit sich bringt.

Sie haben eine hohe Auszeichnung vom slowakischen Kulturministerium erhalten Was bedeutet das für Sie?

Ich wurde mit dem Preis des Kulturministeriums der Slowakischen Republik für künstlerische Meisterschaft im Bereich des klassischen und modernen Tanzes und für die außergewöhnliche Repräsentation der slowakischen Ballettkunst im In- und Ausland ausgezeichnet. Ich war überrascht und sehr geehrt. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich diese Auszeichnung in meinem Land bekommen habe, wo für mich alles begann und wo meine Tanzkarriere startete. Zugleich weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Ich fühle mich von meiner Familie sehr getragen. Ohne sie könnte ich es nicht schaffen. Am Wichtigsten ist mir, mit Menschen, die ich liebe, gesund und glücklich zu sein.

Wie wichtig ist Ihnen das Fotografieren?

Ich bin erstaunt über die tiefe Bedeutung der Fotografie. Es begann als Leidenschaft und Hobby. In meiner neuen Position am Ballett ist das Fotografieren mehr denn je Teil meines Jobs. Aber ich merke, dass es immer noch Leidenschaft und Hobby ist! Auch deshalb fühle ich mich als Glückspilz.

Sie haben der Aktion Weihnachten erneut eine Auswahl Ihrer Ballettfotografien zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür! Nach welchen Kriterien haben Sie die Bilder ausgewählt?

Es ist mir eine Freude, Teil dieses Projekts zu sein und zumindest ein bisschen mit meiner Kunst helfen zu können. Generell bin ich bei der Auswahl der Fotos von Intuition getrieben. Das Foto muss mir ein Gefühl geben – das ist das wichtigste Kriterium. Und dann schaue ich in diesem Fall auch, dass die Fotos eine gewisse Vielfalt zeigen. Außerdem muss ich das Gefühl haben, dass ich sie auch gerne an der Wand hängen hätte.

Werdegang

Der in Bratislava (Slowakei) geborene Roman Novitzky erhielt von 1995 an seine Ausbildung am dortigen Ballettkonservatorium, die er 2003 abschloss. Es folgte ein Engagement beim Ballett des Slowakischen Nationaltheaters. Gastspiele führten ihn nach Japan, Taiwan und Kanada. Seit 2009 tanzte er in Stuttgart, seit 2015 als Erster Solist. Seit diesem Jahr ist er hier Artist in Residence, eine Funktion, die seine Talente als Tänzer, Choreograf und Fotograf bündelt. Aktuell betreut er ein choreografisches Projekt in seiner Heimatstadt Bratislava.

So können Sie die Fotos erwerben:

Die hier gezeigten Fotografien können Sie ungerahmt erwerben. Die Fotos sind limitiert. Es gibt jeweils drei Abzüge in jedem der angegebenen drei Formate. Alle Fotos sind von Roman Novitzky handsigniert. Die Fotos werden Ihnen zugeschickt. Der Erlös geht vollständig an die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion unserer Zeitung zugunsten bedürftiger Menschen in Stuttgart und der Region. Bei Interesse schreiben Sie bitte an: aktion-weihnachten@stuttgarter-nachrichten. de (Stichwort Ballett). Bitte geben Sie auch die Fotonummer an.

Preise Fotos Stuttgarter Ballett20 x 30 cm = 160 Euro, 30 x 45 cm = 180 Euro, 40 x 60 cm = A 2 = 200 Euro Fotos John-Cranko-Schule20 x 30 cm = 50 Euro, 30 x 45 cm = 75 Euro, 40 x 60 cm = 100 Euro