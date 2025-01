Aktion vor der Stuttgarter Wilhelma: Peta kritisiert erneut Haltung von Menschenaffen in der Wilhelma

1 Peta kritisiert einmal mehr die Menschenaffenhaltung in der Wilhelma und kündigt Protest an. Foto: Iris Frey

Die Tierrechtsorganisation Peta will am Samstag vor der Stuttgarter Wilhelma demonstrieren. Grund der Aktion: die Haltung der Menschenaffen.











Die Tierrechtsorganisation Peta ist für ihre teilweise umstrittenen und öffentlichkeitswirksamen Auftritte bekannt: Nun will sie am kommenden Samstag, 18. Januar, am späten Vormittag auf dem Vorplatz der Wilhelma mit dem Rapper Pikayzo protestieren. Der Rapper hat jüngst ein Musikvideo veröffentlicht, das Filmaufnahmen aus dem Stuttgarter Zoo vom Juli 2024 enthält. Dabei möchte er, wie es in einer Pressemitteilung von Peta heißt, auf „das seelische Leid der Menschenaffen in der Wilhelma“ aufmerksam machen, das sich in abnormalem Verhalten ausdrücke. So sei laut Peta sowohl bei Bonobos als auch bei einem Gorilla beobachtet worden, wie er eigenen Kot fraß. Ein Bonobo habe sich selbst die Haare gerupft, das sei auch im Film zu sehen.