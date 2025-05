Aktion Stadtradeln startet: Fahrrad statt Auto: „Ich bin fast gleich schnell bei der Arbeit“

Für Michael Büttner aus Fellbach ist klar, dass er bei der Aktion Stadtradeln ab 24. Mai mit von der Partie ist. „Ich werde auch wieder mit meiner Firma teilnehmen und fleißig dafür Kilometer sammeln. Der Vergleich mit den Kollegen im Team ist durchaus schon ein Anreiz, den einen oder anderen Kilometer mehr zu fahren und damit noch einen Platz in der internen Rangliste gutzumachen“, sagt er. Im vergangenen Jahr war Büttner zum ersten Mal dabei. Damals hatte er seit rund einem Jahr sozusagen das Radfahren nach einer langen Pause wieder für sich entdeckt. Wenn man nach seiner Bilanz fragt, so ist er dem Radeln im Alltag treu geblieben.

„Ich fahre immer noch regelmäßig zwei- oder dreimal die Woche mit dem Rad meine sechs Kilometer ins Büro – häufiger als ich den Bus nehme“, sagt der IT-Projektmanager. Allerdings habe er es doch seltener geschafft, das Fahrrad auch über den Winter hinweg zu nutzen, da ihm dabei die Gesundheit leider einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Aber jetzt, im Frühling, sei er wieder häufiger mit dem Rad unterwegs. Michael Büttner hat ein E-Bike über Jobrad. Und da räumt der Fellbacher ein, dass das Jobrad auch ein zusätzlicher Anreiz sei. „Natürlich spielt auch das Jobrad da eine Rolle. Als Schwabe will man schließlich auch was davon haben, wenn man dafür bezahlt“, sagt er mit Humor.

Fellbach ist schon viele Jahre beim Stadtradeln dabei – ein Foto mit Stadtradelstar Carmen Brauer von 2022. Foto: Eva Schäfer

„Es gibt keine Probleme mit Stau und keinerlei Parkplatzprobleme“

Insgesamt sei für ihn immer noch die beste Lösung, von seiner Wohnung in Fellbach zu seiner Arbeitsstelle in Oeffingen zu radeln. „Das ist etwa gleich schnell wie mit dem Auto, es gibt keine Probleme mit Stau und keinerlei Parkplatzprobleme“, sagt er. „Und ich habe Bewegung gut in meinen Alltag integriert, ich komme nicht allzu verschwitzt bei der Arbeit mit dem E-Bike an“, so Büttner. Den Strom für das E-Bike bekomme er locker über seine Solaranlage.

Wege im Alltag zu radeln, statt ins Auto zu steigen, dazu will die kreisweite Aktion Stadtradeln anregen. Außer Fellbach sind wieder viele weitere Kommunen im Kreis mit im Boot. Zum ersten Mal wird der Start des Stadtradelns im Rems-Murr-Kreis in Schorndorf am Samstag, 24. Mai, mit zahlreichen Aktionen rund ums Radfahren gefeiert.

In Winnenden startet die Aktion mit einem Fahrradkino

In Winnenden startet die Aktion am 24. Mai mit einem Fahrradkino im Festsaal des Klinikums Schloss Winnenden. Wer möchte, kann dabei auf einem der acht Fahrradergometer Strom für den Film produzieren oder sich einfach entspannt zurücklehnen. Ab 15 Uhr läuft „Alles steht Kopf“ und ab 18 Uhr „One for the road“. Der Eintritt ist frei. Popcorn und Getränke gibt es gegen eine Spende, der Erlös geht an den Verein für Präventionsarbeit sowie an den Hilfsverein für psychisch Kranke Rems-Murr. Am Sonntag starten dann mit dem SV Winnenden und dem ADFC Rems-Murr-Kreis Radtouren. In anderen Städten ist ebenso einiges zum Auftakt des Stadtradelns los. Offizieller Auftakt des Stadtradelns in Waiblingen ist am Dienstag, 27. Mai, auf dem Rathausplatz, auf dem von 17 Uhr an ein Verpflegungsstand mit kleinen Stärkungen auf die Teilnehmenden wartet. Gemeinsam wird dann gegen 17.45 Uhr auf eine vom ADFC geführte Tour gestartet. Die Abschlusstour ist am Donnerstag, 12. Juni, sie beginnt um 17.30 Uhr ebenfalls auf dem Rathausplatz.

Der dreiwöchige Aktionszeitraum läuft bis 13. Juni

Von Samstag, 24. Mai, bis Freitag, 13. Juni, läuft der dreiwöchige Aktionszeitraum Stadtradeln und der integrierte Wettbewerb Schulradeln im Rems-Murr-Kreis. Stadtradeln ist ein bundesweiter Wettbewerb des Klimabündnisses, ein Zusammenschluss europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern mit dem Ziel des Klimaschutzes. Die Aktion wird vom Land Baden-Württemberg unterstützt. Die Initiative Radkultur vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg finanziert die Teilnahmegebühren bei der Online-Plattform Stadtradeln. 30 Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis sind für Stadtradeln Projektpartner-Kommunen.

Mitmachen kann jeder, der im Rems-Murr-Kreis wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder zur Schule geht. Unter www.stadtradeln.de/rems-murr-kreis kann man sich anmelden und dabei einem Team anschließen oder für die Familie, Verein, Schule oder Unternehmen ein eigenes Team gründen. Unter allen Radelnden verlost der Rems-Murr-Kreis hundert kleine und große Preise als Dank für die Teilnahme.

Bundesweite Aktion

Stadtradeln

ist ein seit 2008 durchgeführter bundesweiter Wettbewerb des Klima-Bündnisses, bei dem es darum geht, in 21 Tagen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Vom 1. Mai bis 30. September können gefahrene Radkilometer gesammelt werden. Die Einwohner aller teilnehmenden Kommunen sind aufgerufen, möglichst viele Alltagswege mit dem Rad zurückzulegen.