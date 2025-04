Metallica und das amerikanische Rote Kreuz arbeiten zusammen: Auf ihrer Nordamerika-Tournee ruft die Band ihre Fans aktuell dazu auf, vor dem Konzert Blut zu spenden. Das Blutspenden wird an einigen ausgewählten Konzertevents am Tag vor dem eigentlichen Event möglich sein und soll Krankenhäusern zugutekommen.

Die Blutspende-Aktion wird im April, Mai und Juni in Städten wie Nashville, Philadelphia, Atlanta und Denver möglich sein. In einigen Locations wird das Blut sogar in der Konzerthalle abgenommen, während die Crew die Bühne aufbaut, wie es auf der Webseite des Roten Kreuzes heißt. Dort könnten Interessierte auch Termine für die Blutspende reservieren.

Kostenloses T-Shirt zur Belohnung für jeden Spender

Zur Belohnung gibt es nicht nur ein gutes Gewissen, sondern auch ein limitiertes Metallica-Shirt kostenlos für die Spender. Metallica schreiben in den sozialen Medien, dass sie stolz seien, mit dem Roten Kreuz zusammenzuarbeiten und versprechen: "Jeder, der bei diesen Aktionen Blut spendet, erhält ein T-Shirt in limitierter Auflage, solange der Vorrat reicht."

"Das Rote Kreuz ist sehr dankbar dafür, dass Metallica in diesem Sommer dazu beitragen, die Blutversorgung zu verbessern", zitiert der "Rolling Stone" unter der Überschrift "Metallica wollen euer Blut" einen Mitarbeiter des Roten Kreuzes aus einer Pressemitteilung zu der Aktion. Weiter heißt es: "Die Band und ihre Stiftung setzen sich dafür ein, jeden Tourstopp zu einem besseren Ort zu machen, und dieser selbstlose Akt, die Fans zum Blutspenden zu animieren, wird in vielen Gemeinden ein lebensrettendes Vermächtnis hinterlassen."

Die Band tourt ab kommender Woche durch die USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien. Vor einem guten Jahr hatten die Rocker bereits in Deutschland haltgemacht - im Mai waren sie für zwei Stationen in München, ein Jahr früher waren sie für zwei Konzerte in Hamburg.