Aktion in Weissach: Spenden in das ukrainische Watutine gebracht

1 Im Februar sind die Sachspenden aus Weissach in der Ukraine angekommen. Foto: Gemeinde Weissach

Das Rathaus hat zur Spende aufgerufen, die Weissacher haben geholfen: Erneut ging eine Ladung Sachspenden an die ukrainische Kommune Watutine, mit der Weissach schon länger verbunden ist.











Link kopiert



Die Gemeinde Weissach hat in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein, dem Forum Asyl, den Kirchen, dem Deutschen Roten Kreuz, der Feuerwehr sowie weiteren engagierten Helfern die Bürgerschaft zur Spendenaktion für die ukrainische Gemeinde Watutine aufgerufen. Vom 12. Oktober bis zum 26. Oktober 2024 hatten Weissacher die Gelegenheit, mit Geld- und Sachspenden einen Beitrag zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine zu leisten. Watutine, das rund 200 Kilometer südlich von Kiew liegt, wurde in der Vergangenheit schon einmal von Weissach unterstützt: 2023 hatte man ausrangierte Feuerwehrfahrzeuge an die ukrainische Gemeinde gespendet.