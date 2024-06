Aktion in Ulm war durchgesickert: Polizei verhindert Kletteraktion von Klimaaktivisten am Ulmer Münster

1 Mit genau 161,53 Metern hat das Münster in Ulm den höchsten Kirchturm der Welt. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Der Kirchturm des Ulmer Münsters ist der höchste der Welt. Klimaaktivisten wollten sich dort am Mittwochmorgen abseilen, um ein großes Banner anzubringen. Doch die Aktion sickerte durch.











Link kopiert



Die Polizei hat eine Aktion von Klimaaktivisten am Ulmer Münster verhindert. Man habe am Dienstagabend einen anonymen Hinweis erhalten und sei entsprechend vorbereitet gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Beamte hätten daraufhin den Bereich um überwacht und die Aktivisten abgeschreckt. Die Aktion habe nicht stattgefunden. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher zunächst nicht.