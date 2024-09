Aktion in Stuttgart-Weilimdorf: Freiwillige Helfer streichen Schule kunterbunt

Aktion in Stuttgart-Weilimdorf

1 Zufrieden mit dem Ergebnis: Schulleiter Nikolaus Arndt, Projektleiter Frank Rakel (PPG) , Malermeister Kay Oberger und Bezirksvorsteher Julian Schahl (von links) Foto: Marta Popowska

160 Freiwillige verwandeln die Gemeinschaftsschule Weilimdorf zur wohl farbenfrohesten Schule Stuttgarts. Was steckt dahinter?











Link kopiert



Stahlsäulen in 80 verschiedenen Farben und Tönen, 100 bunte Klassenzimmer, Treppengeländer und Decken: Wer einen Fuß auf das Gelände der Gemeinschaftsschule Weilimdorf setzt, dürfte schnell in Hochstimmung geraten. Denn während in fast allen Schulen der Stadt Weiß und Grau dominieren, hat die Weilimdorfer Einrichtung seit vergangener Woche den Titel als wohl farbenfroheste Schule Stuttgarts sicher.