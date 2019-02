1 Wer etwas Gutes tun will, kann in der Bäckerei Hafendörfer an der Eberhardstraße beim Einkaufen zusätzlich Ware kaufen. Sie wird dann an Menschen mit klammem Geldbeutel abgegeben. Foto: Cedric Rehman

Kunden können beim Einkaufen in der Bäckerei Hafendörfer Backwerk kaufen, dass dann an Bedürftige erhalten. Studenten kamen auf die Idee, erzählt der Geschäftsführer Dirk Hafendörfer.

S-Mitte - Eine Dame steht etwas abseits der Schlange, die sich wie jeden Tag in der Mittagszeit vor der Verkaufstheke in der Bäckerei Hafendörfer an der Eberhardstraße drängt. Die Frage, ob sie vorgelassen werden möchte, verneint sie. Sie warte, meint die Dame. Worauf, erklärt sie nicht. Vielleicht ist sie in der Bäckerei, weil sie von der Aktion „Brötchen mit Herz“ gehört hat. Bedürftige können sich beim Personal erkundigen, ob in einer Spendenkasse genug Geld ist, dass sie sich für den Gegenwert etwas mitnehmen können. Kunden, die in der Mittagszeit ein belegtes Brötchen kaufen oder den kleinen Hunger am Vor- oder Nachmittag mit einer Brezel stillen wollen, bleibt die Option zur guten Tat. Sie können für ein extra Brötchen bezahlen, das dann an einen Bedürftigen abgegeben wird.

Dirk Hafendörfer, Geschäftsführer der an mehreren Standorten in der Innenstadt vertretenen Bäckerei, meint, dass eine Studentenvereinigung das Projekt vor anderthalb Jahren an den Betrieb herangetragen hätte. „Wir haben uns entschieden, die Aktion an der Eberhardstraße fortzuführen“, sagt er. Denn unmittelbar am Schwabenzentrum gebe es besonderen Zulauf an Kundschaft, aber auch an Menschen, deren Geldbeutel klamm ist.

Angebot spricht sich herum

Hafendörfer spricht von einem niederschwelligen Angebot, dass sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda herumgesprochen habe. „Wir prüfen ja nicht nach, ob jemand wirklich kein Geld hat“, sagt er.

Erstaunlich sei, dass vielen ihre prekäre Lage nicht anzusehen ist, meint er. „Viele versuchten so weit es geht, den Schein zu wahren“, sagt er. Den meisten anderen Kunden fielen deshalb die Personen gar nicht auf, die sich für das mit Spenden gesponserte Backwerk interessieren.

Nachfragen kostet Überwindung

Die größte Hürde liege aus seiner Erfahrung dann auch bei den Betroffenen selbst. Sie müssten den Mut haben, sich an Personal zu wenden und nach den „Brötchen mit Herz“ zu fragen.