Aktion in 138 Ländern: Fahnder retten rund 20.000 geschützte Tiere vor Schmugglern

Aktion in 138 Ländern

Singvögel, Schildkröten, Schuppentiere: Ermittler haben etliche geschützte oder bedrohte Tiere befreit. Ihr Schmuggel birgt nicht nur für die Tiere Gefahren.











Fahnder haben bei einer Aktion gegen Wildtier-Schmuggel fast 20.000 Tiere bedrohter oder geschützter Arten gerettet. Darunter waren mehr als 12.000 Vögel und mehr als 5.000 Schildkröten, wie die internationale Polizeiorganisation Interpol mit Sitz in Lyon mitteilte. Auch 18 Großkatzen und 12 Schuppentiere retteten die Fahnder. Die Tiere kamen zunächst in Schutzzentren, bevor es für einige von ihnen zurück in die Heimat gehen dürfte.