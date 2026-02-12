Die 61-jährige Elvira aus Esslingen ist an Blutkrebs erkrankt. Sie und ihre Familie suchen nun nach Stammzellenspendern. Im Makers Inn ist eine Aktion geplant.
Um Menschen mit Blutkrebs eine zweite Chance auf Leben zu ermöglichen, sucht die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) weltweit nach geeigneten Stammzellenspendern. Mehr als 13 Millionen Spender sind mittlerweile über den Globus verteilt bei der DKMS registriert, und es werden immer mehr benötigt, weil es nicht einfach ist, passende Stammzellen für die jeweiligen Patienten zu finden.