Aktion im BlüBa: Minigolf-Billard im Schwarzlicht bei Leuchtenden Traumpfaden

1 Pit Pat ist eine Mischung aus Billard und Minigolf. Foto: Imago/Panthermedia

Besucher des Blühenden Barocks in Ludwigsburg haben von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. November, die Möglichkeit Pit Pat in besonderer Atmosphäre zu spielen.











Das Blühende Barock Ludwigsburg erstrahlt noch bis 7. Dezember im Lichterkleid der Leuchtenden Traumpfade. Diese verwandeln den Park in ein Erlebnis für alle Sinne. Glitzernde Lichtinstallationen, interaktive Überraschungen und Kulinarik machen den Abendspaziergang zum Erlebnis. An diesem Wochenende, 14. bis 16. November, wird das Angebot nun laut einer Mitteilung des Veranstalters erweitert: Besucher haben die Möglichkeit, im Schwarzlicht Pit-Pat zu spielen. Bei der Sportart handelt es sich um eine Mischung aus Minigolf und Billard.