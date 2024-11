Aktion Hilfe für den Nachbarn: Eine Behinderung ist kein Hindernis

Menschen mit einer Behinderung und ihre Familien gewinnen seit fast sechs Jahrzehnten bei der Lebenshilfe Leonberg Selbstbewusstsein, Stärke und Lebensqualität. Sie erleben hier, dass es normal ist, unterschiedlich zu sein und sie erhalten Unterstützung zur selbstbestimmten Lebensführung. Durch gezielte Unterstützung wird ihnen die Teilhabe am Gemeinwesen ermöglicht. Dieses Wirken lebt aber auch vom Ehrenamt und Spenden.

Vor diesem Hintergrund war es auch der Hilfsaktion „Lichtblicke“ der Leonberger Kreiszeitung über viele Jahre wichtig, die Arbeit der Lebenshilfe zu fördern. Das wird nun auch über die gebündelte Hilfsaktion „Hilfe für den Nachbarn“ der Fall sein. Die Lichtblicke für den alten Landkreis Leonberg sowie die Aktion Hilfe für den Nachbarn, die sich vor allem in der Stadt Stuttgart engagiert, sind am 1. September eine organisatorische Einheit eingegangen. Und so wurde der Lebenshilfe als erste Einrichtung eine größere finanzielle Förderung der gebündelten Hilfsaktionen zuteil.

„Wir haben vor drei Jahren über die Gewinnsparen-Spendenaktion der Volksbank ein VR-Mobil bekommen, die Leasinggebühren für den Kleintransporter wurden für drei Jahre übernommen und jetzt läuft der Leasingvertrag aus“, schildert Elisabeth Kolofon. Sie ist bei der Lebenshilfe zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Inklusion. Nun besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug zu übernehmen. „Wir sind auf dieses Auto dringend angewiesen, denn es wird vielfältig genutzt, doch den Kaufpreis können wir allein nicht stemmen“, sagt Elisabeth Kolofon.

Jeder braucht Urlaub

r Lebenshilfe nennen alle das Auto einfach T6. An den Schultagen steht es auf dem Parkplatz der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Leonberg, wo der Fahrer wartet, dass endlich die Schule aus ist. Dann beginnt die Mission von T6: die Kinder wohlbehalten zur Nachmittagsbetreuung in den Ramtel zur Lebenshilfe zu bringen. Die kennen das Gefährt und wenn sie auch teilweise nicht reden können, zeigen ihre leuchtenden Augen, dass sie sich freuen mitzufahren. Bei der Lebenshilfe gibt es zuerst ein leckeres Mittagessen für die Kinder. Den ganzen Nachmittag in der Lebenshilfe herum zu hocken, kann den Kindern und den Betreuern auch mal langweilig sein. Mit T6 werden dann Ausflüge in die nähere Umgebung gemacht, unter anderem zu den Spielplätzen.

Dafür wird der Kleinbus an fünf Tagen in der Woche benötigt, aber so richtig wird er in den Ferien gefordert – da geht es auch ins Ausland. Denn schließlich will wohl jeder mal in den Urlaub fahren, und da Menschen mit Behinderung dabei Unterstützung brauchen, reisen sie mit anderen zusammen in einer Gruppe und mit Betreuern von der Lebenshilfe. Und so ging es in den drei Jahren nach Österreich, nach Kroatien, in den Westerwald und zum Bodensee.

