Aktion Gerätetausch in Stuttgart: Kein Zuschuss mehr für neue Haushaltsgeräte

Mit Zuschüssen von bis zu 150 Euro warb die Stadt Stuttgart bislang um den Austausch alter Kühlschränke und Waschmaschinen. Mit Erfolg. Warum die Aktion nun eingestellt wird.
Es ist eine Art Abwrackprämie für alte Stromfresser: Wer in Stuttgart sein altes Kühl- oder Gefriergerät, die Wasch- oder Geschirrspülmaschine austauschte, konnte seit 2022 bis zu 150 Euro Zuschuss von der Stadt erhalten. Doch seit August werden keine Anträge mehr angenommen – und weil Stuttgart im kommenden Haushalt sparen muss, wird das Programm wohl auch vorerst auslaufen, heißt es von Seiten der Stadt.