Brackenheim - Als sich am Montagabend in Brackenheim im Kreis Heilbronn wieder Corona-Spaziergänger zum gemeinsamen Protestmarsch durch die Stadt versammelten, erwartete sie eine Begrüßung. Über dem Eingang zur Altstadt prangte ein großes Banner: „Pflegekräfte entlasten ist kein Spaziergang!“, stand darauf zu lesen. Etwas weiter vorne leuchtete ihnen der Slogan „Solidarität ist kein Spaziergang!“ entgegen. Mitmenschen schützen, Pandemie bekämpfen, dass das alles kein Spaziergang ist, das steht in der Brackenheimer Innenstadt jetzt in großen Lettern geschrieben, auf dass es diejenigen erreiche, die das anders sehen.