Aktion gegen Asylbewerber: Niederländer kontrollieren eigenmächtig an deutscher Grenze

1 Die deutsche Polizei hat Niederländer daran gehindert, am zweiten Tag in Folge eigenmächtige Kontrollen an der Grenze zu Niedersachsen durchzuführen, um Asylbewerber ausfindig zu machen. Foto: ANP/dpa

Die Asylpolitik ist Streitthema auch in den Niederlanden. Jetzt organisieren Bürger eigenmächtig Kontrollen an der deutschen Grenze, um Migranten zu stoppen. Wie reagiert die Regierung in Den Haag?











Ter Apel/Haren (Ems) - In der aufgeheizten Debatte um die Asylpolitik in den Niederlanden haben Bürger auf eigene Faust Fahrzeugkontrollen an der deutschen Grenze organisiert. An der Bundesstraße 408, die vom niedersächsischen Haren (Ems) in Richtung der zentralen Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im niederländischen Ter Apel verläuft, stoppten mit Warnwesten und Lampen ausgerüstete Menschen am Samstagabend Autos, wie Medien teils auch mit Videoaufnahmen der Kontrolle berichteten.