Am ersten Juli-Wochenende soll es losgehen: dann will Thomas Jakobs aus Mühlhausen die Strecke von der Quelle des Neckars in Schwenningen bis zur Mündung in Mannheim zugunsten des Kinderhospizes Stuttgart laufen. Seine Motivation: „Ich möchte laufend helfen, da ich das am besten kann.“ Seine Frau und er sind seit jeher sozial engagiert und helfen, wo sie können.

Das Kinder- und Jugendhospiz hat Jakobs berührt

„Das Kinder und Jugendhospiz ist mir seit meiner ersten Teilnahme am 12-Stunden-Lauf erst so richtig aufgefallen und hat mich so berührt, dass ich 2024 Uwe Ottlinger, dem Gründer der Facebook-Gruppe Stuttgarter Neckar-Liebe, angekündigt habe, hier einen Benefizlauf zu machen“, sagt Jakobs. Ottlinger sei sofort begeistert gewesen, da er sich auch für das Kinder und Jugendhospiz einsetzt.

Lesen Sie auch

Seine „große Pause“ wird er in Mühlhausen im Biergarten Neckarblick einlegen. Dann wird der 59-Jährige etwas mehr als die Hälfte der gesamten Strecke gelaufen sein. Musikalisch unterstützt ihn dort Uli Krack mit seiner Guitar Lounge, der sich ebenfalls für das Kinderhospiz Stuttgart einsetzt.

Start ist am 3. Juli in Schwenningen

Jakobs startet am Donnerstag, 3. Juli, zwischen 16 und 18 Uhr an der Neckar-Quelle im Stadtpark Möglingshöhe in Schwenningen und ist dann am Mittag oder Nachmittag des 5. Juli in Mühlhausen beim Zwischenstopp nach 183 Kilometern, bei dem Gäste willkommen sind. Bei einer Aktion fürs Kinderhospiz können weitere Spenden in ein Spendenhäuschen gefüllt werden. Live verfolgt werden kann der Lauf in Facebook „Stuttgarter Neckar-Liebe“. Es darf auch mitgelaufen werden. Jakobs ist hauptsächlich auf dem Neckartal-Radwegs unterwegs. Er will tagsüber etwa 30 bis 60 Minuten schlafen und die Nächte durchlaufen. Dann geht es weitere 183 Kilometer nach Mannheim, dem Ziel. Weitere Infos unter thomas@ja-kobs.de.