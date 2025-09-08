Aktion des Citymanagements: Wer in Leonberg kauft, kann gewinnen

Von Handel bis Gastronomie: In mehr als 70 Betrieben gibt es Klebepunkte zu fünf Leonberger Sehenswürdigkeiten. Wer fleißig sammelt, hat die Chance auf wertvolle Gutscheine

Was hat der Engelbergturm mit dem Leonberger Einzelhandel zu tun? Eine ganze Menge! Denn beim Gewinnspiel „5x5 – Leonbergs schönste Seiten“ können 100 Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 12 250 Euro gewonnen werden. Mit der Aktion wird die vom städtischen Citymanagement und dem Arbeitskreis Stadtmarketing umgesetzte Kampagne „Offen für euch“, die seit vier Jahren mit ihrem Herz-Logo das Stadtbild prägt, weiterentwickelt werden.

Ziel des Spiels ist es, je fünf Klebepunkte zu den fünf Sehenswürdigkeiten Engelbergturm, Fachwerkstraße, Leonberger Hund, Pomeranzengarten und historischer Brunnen zu sammeln. Wer alle 25 Felder auf der Gewinnspielkarte vollständig beklebt, nimmt an der Verlosung teil. Wer erfolgreich war, kann sich aussuchen, in welchem Betrieb er seinen Gutschein einlöst.

Einsendeschluss 31. Oktober

Es geht ganz einfach: Die Teilnahme funktioniert über Einkäufe, Verzehr in der Gastronomie oder Inanspruchnahme von Dienstleistungen bei über 70 lokalen Betrieben. Dort erhalten Kundinnen und Kunden pro Besuch je einen Klebepunkt. Sind von jeder Sehenswürdigkeit fünf Klebepunkte gesammelt und auf die Gewinnspielkarte geklebt, geht’s in den Lostopf. Einsendeschluss ist am 31. Oktober.

Die Teilnahmekarten können per Post an das Stadtmarketing geschickt oder im städtischen i-Punkt am Marktplatz abgegeben werden. Der Sammelfreude sind keine Grenzen gesetzt: Wer eine Karte voll hat, kann mit einer neuen weitermachen. Die Karten sind bei allen teilnehmenden Betrieben erhältlich.

Welche Geschäfte, Lokale und Firmen mitmachen sowie Informationen zum Gewinnspiel sind unter www.leonberg-bringts.de abrufbar. Die Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt am 4. November. Anschließend werden diese schriftlich oder telefonisch benachrichtigt.

Lokal kaufen sichert Arbeitsplätze

Mit der Aktion möchten die heimischen unternehmen ihre Leistungsstärke demonstrieren. Denn persönliche Beratung und Betreuung sind im Internet nicht zu haben. „Wer regional einkauft und Angebote vor Ort nutzt, trägt dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern, kleine und große Betriebe zu erhalten, das gesellschaftliche Miteinander zu stärken und die wirtschaftliche Vielfalt zu fördern“, sagt die Citymanagerin Nadja Reichert. „So entsteht ein nachhaltiger Kreislauf – denn Leonberger Betriebe zahlen ihre Gewerbesteuer in der Stadt, wovon alle Bürgerinnen und Bürger profitieren.

Leonberger Unternehmen, die gerne bei „Leonberg bringt’s“ und den Aktionen mitmachen möchten, können sich mit der Citymanagerin per E-Mail an n.reichert@leonberg.de oder telefonisch unter 07152 990-1016 in Verbindung setzen. Auch im laufenden Gewinnspiel können Firmen noch einsteigen.