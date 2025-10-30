Die Winnender Firma erregt wieder einmal mit einer aufwendigen Reinigungsaktion Aufsehen. Wir erklären, was es damit auf sich hat.
Das Bronx Victory Memorial in New York, eine Hommage an 947 im Ersten Weltkrieg gefallene Soldaten aus diesem Stadtviertel, erstrahlt nach einer umfassenden Reinigung in neuem Glanz. Verantwortlich dafür ist das Winnender Unternehmen Kärcher (Rems-Murr-Kreis), das im Rahmen seines Kultursponsorings die kostenlose Reinigung des Denkmals in Partnerschaft mit New York City Parks (NYC Parks) übernommen hat.