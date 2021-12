So läuft das Impfen in der Mercedes-Benz-Arena

8 Vertreter des Klinikums Stuttgart, des VfB Stuttgart, von Allianz MTV Stuttgart und des TVB Stuttgart bei der Impfaktion in der Mercedes-Benz-Arena. Foto: Baumann/Julia Rahn

In der Mercedes-Benz-Arena wurde am Dienstagabend noch gekickt – nun wird geimpft. Seit Mittwochmittag – und mit Unterstützung der Proficlubs aus dem Neckarpark.















Stuttgart - 3500 Impfdosen standen zu Beginn der Aktion zur Verfügung – und das Angebot wurde gleich am Mittwochmittag rege genutzt. Der VfB Stuttgart hatte gemeinsam mit dem Klinikum Stuttgart sowie seinen sportlichen Nachbarn Allianz MTV Stuttgart (Volleyball) und dem TVB Stuttgart (Handball) zum Impfen in die Mercedes-Benz-Arena gelockt. Und dort, wo die Stuttgarter Beteiligten am Dienstagabend beim 0:5 gegen den FC Bayern noch schlecht gelaunt dreingeblickt hatten, gab es nun wieder fröhliche Gesichter.

Teils mit Fanschal um den Hals kamen die Menschen in die Arena, wo im Logenbereich der Haupttribüne der Impfstoff des Herstellers Biontech verabreicht wurde – für Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen. Zwar gab es keinen massenhaften Andrang, die Impfteams hatten aber stets zu tun. Einen Pieks holte sich auch ein künftiger hochrangiger Mitarbeiter des VfB ab: Rouven Kasper, der im neuen Jahr den Posten des Marketingvorstands übernimmt, wurde geboostert.

Noch bis 24 Uhr am Mittwoch läuft die Aktion. Wer sich in der Arena impfen lassen möchte, benötigt keinen Termin. Kinder unter zwölf Jahren werden in diesem Rahmen allerdings nicht geimpft. Der zweite Teil der 24-Stunden-Aktion der Stuttgarter Proficlubs geht dann am Donnerstag über die Bühne – dann ist der Eingang des Business-Centers von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

„Wir wollen die Fans wieder in den Stadien und Hallen haben“, sagte Thomas Hitzlsperger, „deswegen finde ich die Aktion sehr, sehr gut.“ Jede und jeder, deren Zweitimpfung vier Monate zurückliegt, bekommt in der Arena eine Booster-Impfung, das digitale Zertifikat wird sofort danach ausgestellt.