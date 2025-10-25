Aktion der Sozialberatung: Stuttgarter Tätowierer übersticht Hakenkreuz von Ex-Häftling

1 Kai Georgiadis übersticht ein Hakenkreuz-Tattoo eines Ex-Häftlings. Foto: Lea Jansky

Ein Hakenkreuz, eine 88, ‚AB’ für ‚Arische Bruderschaft’ – Kai Georgiadis übersticht rechtsradikale Tattoos von Ex-Häftlingen. Dadurch sollen sie wieder gesellschaftsfähig werden.











Ein Hakenkreuz mitten auf dem Knie. Das zieht Blicke auf sich und lässt zusammenzucken. Genau deshalb sollte es unter einer schwarzen großen Blume verschwinden. Es ist nur eins von zahlreichen Tattoos, das der 44-jährige Ex-Häftling trägt und teils loswerden will. Dabei hilft ihm Kai Georgiadis, ein Stuttgarter Tätowierer, der die Nazi-Symbole von Haftentlassenen mit Cover-ups versieht. Dadurch sollen die Ex-Häftlinge wieder gesellschaftsfähig werden.