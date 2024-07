1 Wegen einer Protestaktion am Frankfurter Flughafen sind am Donnerstag Flüge auch nach Stuttgart umgeleitet worden. Foto: dpa/Arne Dedert

Demonstranten haben am Donnerstagmorgen den Betrieb am Frankfurter Flughafen gestört. Teilweise wurden Maschinen, die dort landen wollten, nach Stuttgart umgeleitet.











Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Donnerstagmorgen den Betrieb am größten deutschen Flughafen in Frankfurt/Main gestört. Sie sind in einen eingezäunten Bereich eingedrungen und haben sich im Bereich der beiden zentralen Start- und Landebahnen festgeklebt.