Aktion der beruflichen Schulen: 80 Berufe beim Berufecasting

1 Die Premiere des Berufecastings war im Februar 2024. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die beruflichen Schulen wollen Neuntklässlern Ausbildungsberufe näher bringen. Im Februar findet deshalb zum zweiten Mal ein Berufecasting statt.











Die beruflichen Schulen bieten zum zweiten Mal ein Berufecasting für Neuntklässler an, für das die Anmeldephase nun startet. „Das Kontingent wurde aufgrund der hohen Nachfrage sogar aufgestockt“, so der Geschäftsführende Schulleiter der gewerblichen sowie haus- und landwirtschaftlichen Schulen der Stadt, Felix Winkler, der die Aktion ursprünglich initiiert hatte. 80 Berufe werden bei den eintägigen Praktika an insgesamt 18 beruflichen Schulen vorgestellt – im Vorjahr waren es 74 Berufe gewesen. Man ermögliche rund 1500 Stuttgarter Neuntklässlern der Gymnasien, Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Werkrealschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Einblick in eine Vielzahl an Berufen, so Winkler.