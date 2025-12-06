Aktion der Bergwacht: Nikolaus seilt sich vom Dach der Ludwigsburger Kinderklinik ab

Am RKH Klinikum Ludwigsburg überraschte der Nikolaus am Samstag die Kinder. Die Bergwacht Unterland unterstützte die Aktion und brachte mit Geschenken Freude in den Klinikalltag.
„Hallo Nikolaus“, rufen die Kinder, die am Samstagmittag am RKH Klinikum Ludwigsburg gespannt auf den Nikolaus warten. Es sind junge Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Aber auch Geschwister, Freunde und andere Kinder, die sich über die weihnachtliche Aktion freuen. Die ein oder anderen haben den Nikolaus und seine Begleiter schon auf dem Dach der Kinderklinik entdeckt.