Aktion auf Ferieninsel: Punk-Protestcamp 3.0 auf Sylt zur Halbzeit friedlich

3 Bis Anfang September wollen die Mitlgieder des Punk-Protestcamps auf Sylt bleiben. Foto: Lea Albert/dpa

Das billige Bahnticket zog 2022 ungezählte Punks auf die Nordseeinsel. Jetzt läuft hier die Protestcamp-Auflage Nummer drei - einige Sylter macht das wütend.











Link kopiert



Westerland/Husum - Freudig johlend hüpfen sie mit pink-grünen Stachelhaaren und Dosenbier in der Hand in die Nordsee, sammeln in Springerstiefeln im Sonnenuntergang Muscheln am Sylter Strand und spielen Gitarre in der Fußgängerzone in Westerland. Im inzwischen dritten Sommer in Folge mischen Punks aus ganz Deutschland das Straßenbild auf der Insel der Reichen und Schönen auf.