1 Die Teilnahme am Friedensbekenntnis auf dem Marktplatz war groß. Foto: /Simon Granville

Auf dem Marktplatz in Vaihingen wurden am Sonntag Lichter für den Frieden entzündet. Die Aktion wurde mit Friedensliedern und Redebeiträgen begleitet.











Der Marktplatz in Vaihingen wurde am Sonntagnachmittag mit Kerzen und Laternen erleuchtet. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Stadt waren der Einladung von Oberbürgermeister Uwe Skrzypek und Dekan Johannes Zimmermann gefolgt, sich öffentlich für den Frieden in der Welt zu bekennen.