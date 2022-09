1 Wer zur richtigen Zeit an die Tankstelle fährt, spart ordentlich Geld. Foto: Jürgen Bach

An der Aral-Tankstelle in der Rosensteinstraße konnte am Montagmorgen für kurze Zeit billig getankt werden. Der Sender Radio Regenbogen will so auf die Energiepreise hinweisen.















Noch ist nicht los an der Aral-Tankstelle in Kornwestheim. Ein Laster befüllt gerade die Tanks in der Rosensteinstraße. Es riecht nach Sprit und Benzol. Dominic Bareiss steht hinter der Kasse. Es ist ein gewöhnlicher Montagmorgen. Noch deutet nichts darauf hin, dass es hier gleich Gedränge an den Zapfsäulen geben könnte. „Ich bin gespannt, was sich da gleich tut“, so der Angestellte hinter der Kasse.

Das Signal an diesem Morgen: „Money“ von Pink Floyd

Der Regionalsender Radio Regenbogen sorgt nämlich gleich für Aufregung. Sobald der „Tankhit des Tages“ läuft, bekommt jeder Autofahrer den Liter Kraftstoff für lediglich einen Euro. Die Differenz zahlt der Sender. Man wolle „die Gesellschaft wachrütteln“, wie Alexander Heine als Programmchef sagt. Daher liesse man an den Tankstellen die Preise fallen. Dazu müsse man nur ihren Sender hören, und sobald der Tankhit laufe sofort vorfahren. Heute morgen um 8 Uhr ist die Tankstelle in Kornwestheim an der Reihe. Um 9 Uhr sind die Kollegen eines anderen Teams an der nächsten Tankstelle an der Reihe – irgendwo in Baden, Württemberg oder der Pfalz.

Sara Baas und Kollegin Stella von Radio Regenbogen machen sich bereit und stülpen ihre blauen Overalls über. Die beiden jungen Moderatorinnen sind Teil eines vierköpfigen Teams und reisen derzeit von Tankstelle zu Tankstelle. Saras Tag hat heute morgen schon früh um 3.15 Uhr begonnen. Sobald „Money“ von Pink Floyd in ihrem Sender läuft, gilt es: Ab jetzt hat jeder Autofahrer an dieser Tankstelle genau 4:26 Minuten Zeit. Wer jetzt tankt, hat Glück - und spart.

„15 Euro gespart. Nicht schlecht.“

Es ist kurz nach 8 Uhr. Die ersten beiden Fahrzeuge hätten Glück. Die Betonung liegt auf „hätten“. Der Fahrer eines Mercedes will nur kurz Zigaretten holen. Der zweite Kunde fährt einen Firmenwagen mit Tankkarte: Pech gehabt! Die Uhr tickt. Am Kleinbus von Radio Regenbogen schallt weiterhin der Klassiker von Pink Floyd aus der Box.

Kurz nach 8 Uhr fährt ein blauer Polo an die Zapfsäulen. Irritiert steigt Gamal aus Kornwestheim aus. Sara und Stella stürmen auf ihn zu und halten ihm das Mikrofon unter die Nase. Die beiden erklären ihm die Aktion. Erst jetzt dämmert es ihm und er spricht mit einem Strahlen im Gesicht ins Mikro: „Hey, hier ist der Gamal. Danke, Radio Regenbogen. Voll coole Aktion!“ Da eilen die Reporterinnen auch schon zum nächsten Fahrer weiter. Daaw Saman freut sich, denn: „15 Euro gespart. Nicht schlecht.“

Das Team zieht von Tankstelle zu Tankstelle

Nebenan packt derweil der Rest des Radio Regenbogen-Teams bereits alles reisefertig zusammen. Um 11 Uhr warten sie bereits wieder an einer anderen Tankstelle im Sendegebiet. Nur so viel verrät Sara: „Es geht in Richtung der badischen Landesmetropole.“ Ein langer Tag für das Radio-Team – der aber sicherlich für viele glückliche Gesichter an den Tankstellen im Ländle sorgen wird.