Aktienvorschau: Wenn KI-Fantasie gute Ergebnisse toppt

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Rheinmetall bietet den Anlegern günstige Perspektiven – doch die schicken den Kurs auf Talfahrt. Ein Lehrstück von der Börse.
Des Anlegers Liebling der vergangenen Jahren, Rheinmetall, hat plötzlich die Seuche: Zum Wochenschluss sind die Papiere auf das tiefste Niveau seit April 2025 abgerutscht, auf knapp über 1200 Euro. Ende September hatten sie noch einen Höchststand von rund 2000 Euro erreicht. Minus rund 23 Prozent allein binnen eines Monats. Es droht der Fall unter die 1000 Euro.