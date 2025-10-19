Aktienvorschau: Wechsel bei Porsche gefällt an der Börse

Vorschau auf die Börsenwoche: Der angekündigte Rückzug von VW-Chef Blume bei Porsche kommt bei den Anlegern gut an – ganz im Gegensatz zu der neuen Krise von US-Regionalbanken.
Wie nervös die Börsen sind, zeigt die Nachricht, dass in den USA zwei Regionalbanken bekannt geben mussten, möglicherweise Opfer betrügerischer Kredite geworden zu sein und hohe Verluste zu schreiben. Es ging um Darlehen an Kreditnehmer mit geringer Bonität und hohem Risiko. Eine sogenannte Subprime-Krise im spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkt? Das kennt man – schon war die Sorge vor einem neuen Bankenbeben da, wenngleich es im März 2023 etwa um rasant gestiegene Zinsen ging, die Banken in Nöte brachten, sodass sie von der Notenbank gestützt werden mussten. Kein Wunder aber, dass die Aktienmärkte in Europa gegen Ende der Woche absackten – auch der Dax. Das Minus von 1,7 Prozent über die Woche fiel deutlich aus. Zu den größten Verlierern zählten Bankaktien.