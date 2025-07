Aktienvorschau: Warum die Börsen gerade unbeirrt erscheinen

1 Donald Trumps Zolldrohungen an viele Handelspartner können die Anleger kaum noch erschüttern. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Vorschau auf die Börsenwoche: Donald Trumps Störfeuer tut dem Höhenflug an den Aktienmärkten in Europa und den USA keinen Abbruch. Geht die Party immer so weiter?











Link kopiert



Oops, he did it again – er hat es wieder getan. Erneut hat Donald Trump per Brief höhere Zölle angedroht, diesmal 30 Prozent auf Waren aus der EU zum 1. August. Werden die deutschen Börsen die Neuigkeiten aus den USA zur Kenntnis nehmen und weitermachen wie gehabt? Gut möglich. Schon der vor gut einer Woche durchgesetzte Steuer- und Ausgabengesetz „One Big Beautiful Bill Act“ hat die Aktienmärkte nicht ins Rutschen gebracht, obwohl die US-Staatsverschuldung damit ins Unermessliche wächst – auf Dauer eine hochbrisante Entwicklung für das Weltfinanzsystem. In der Finanzwelt wird nun über einen „Liz-Truss-Moment“ spekuliert, weil die britische Premierministerin Truss 2022 mit dem Plan schuldenfinanzierter Steuersenkungen brachial scheiterte. Bewahrt nur die Rolle des US-Dollars als Weltreservewährung den US-Präsidenten vor diesem Schicksal?