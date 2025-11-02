Aktienvorschau: Warum der Dax ins Abseits gerät

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Euphorie an den US-Börsen springt nicht auf den deutschen Aktienmarkt über. Dafür gibt es einleuchtende Gründe, meint unser Autor.
Ein solches Feuerwerk an börsenrelevanten Nachrichten wie in der Vorwoche, national wie international, gibt es sehr selten. Doch was macht der Dax? Bewegt sich unaufgeregt leicht abwärts, während die Börsen in New York, aber auch in London und Madrid neue Rekordhöhen erklimmen. Eine Jahresendrallye erscheint derzeit sehr fraglich.