Aktienvorschau: Warum der Dax ins Abseits gerät

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Euphorie an den US-Börsen springt nicht auf den deutschen Aktienmarkt über. Dafür gibt es einleuchtende Gründe, meint unser Autor.

Ein solches Feuerwerk an börsenrelevanten Nachrichten wie in der Vorwoche, national wie international, gibt es sehr selten. Doch was macht der Dax? Bewegt sich unaufgeregt leicht abwärts, während die Börsen in New York, aber auch in London und Madrid neue Rekordhöhen erklimmen. Eine Jahresendrallye erscheint derzeit sehr fraglich.

„Zinsphantasie hat als Kurstreiber nicht ausgedient“ „Die Fed senkt erneut, aber die EZB hält die Füße still“, bilanziert LBBW Research den differenzierten Kurs der Notenbanken. Eine weitere, dritte Leitzinssenkung der US-Notenbank in Folge dürfte im Dezember „hochwahrscheinlich sein, weshalb die Zinsfantasie als Kurstreiber nicht ausgedient hat“. Dass die Teuerung hierzulande wieder an Tempo verloren hat, könnte die Europäische Zentralbank in ihrem Nichtstun bei den Leitzinsen bestätigt haben. Die Inflationsrate sank auf 2,3 Prozent. Weil aber die Kerninflationsrate ohne die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise bei 2,8 Prozent festhängt, steigen mittelfristig die Inflationsgefahren, wenn die deutsche Wirtschaft wieder deutlich wachsen sollte, warnt die Commerzbank.

In dieser Woche kommt die Veröffentlichung der Quartalszahlen auf volle Fahrt – unter anderem bei Daimler Truck am Freitag. Die dramatischen Gewinneinbrüche von Mercedes-Benz und VW haben ihre Papiere gebremst. Letztlich verhindert auch die Krise der Autoindustrie neue Dax-Höchststände; das Börsenbarometer bleibt im Abseits.

KI-Euphorie ist andernorts

Und weil nur wenige deutsche Konzerne für Künstliche Intelligenz stehen, findet zudem der KI-orientierte Anleger kaum Investitionschancen hierzulande. Die KI-Euphorie findet andernorts statt. In den USA sorgen ferner die Kompromisse der Staatschefs Trump und Xi für Erleichterung – eine weitere Eskalation im Handelsstreit scheint vom Tisch. All diese vagen Aussichten reichen aus, um die US-Börsen weiter anzufeuern.