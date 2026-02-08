Aktienvorschau: Von KI-Überfliegern und altbekannten Sorgenkindern

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die abgesackte Stellantis-Aktie bringt Autowerte unter Druck – kann sich Mercedes-Benz davon absetzen?
Alles redet wieder einmal von KI. Das liegt gerade in erster Linie daran, dass die Hightech-Schwergewichte einen Strich unter das Jahr 2025 ziehen und auch vorausschauen – zuletzt Alphabet und Amazon. Den Aktienmärkten geht angesichts der immer höheren Investitionen in Künstliche Intelligenz offenbar die Fantasie dafür aus, dass sich die Ausgaben eines Tages rechnen. Gigantische 610 Milliarden US-Dollar wollen allein die „Big 4“ (Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft) 2026 in Rechenzentren und KI-Infrastruktur investieren – so etwas macht Anleger nervös, die Aktien werden teils massiv abgestraft. Der Markt scheint heißgelaufen. Unterm Strich, so LBBW Research, senden die Zahlen der KI-Protagonisten und die Börsenreaktionen darauf ein negatives Signal, dass es mit der Hausse zu Ende gehen könnte.